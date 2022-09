L'opération de vente des billets du match amical de la sélection algérienne face à son homologue guinéenne prévu vendredi à Oran, a commencé mardi à partir de 17h00 via la plateforme Tadkirati «tadkirati.mjs.gov.dz» et ce jusqu'au jour du match à 12h, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). «En prévision du match de notre Équipe nationale de football face à la Guinée, ce vendredi 23 septembre 2022 à partir de 20h00 au stade Miloud Hadfi d'Oran, le ministère de la Jeunesse et des Sports annonce que l'opération de vente de billetterie commence aujourd'hui, mardi 20 septembre 2022 à partir de 17h00, via la plate-forme Tadkirati ‘tadkirati.mjs.gov.dz' et ce jusqu'au vendredi 23 septembre à 12h00», indique un communiqué du MJS publié sur sa page officielle facebook. Selon la même source, trois sortes de billets seront mis en vente dont les prix oscillent entre 700 et 3000 DA. Ainsi, les billets des places de la tribune d'honneur coûtent 3 000 DA, ceux de la tribune se situant en face de la tribune d'honneur 900 DA et les autres billets 700 DA. En prévision de ce rendez-vous, la sélection algérienne a rallié, en fin d'après-midi de mardi, Oran pour poursuivre son stage de préparation qui a débuté la veille. La délégation des Verts a été reçue à son arrivée à l'aéroport Ahmed Ben Bella par les autorités locales. Elle s'est dirigée directement vers son lieu d'hébergement au niveau d'un hôtel 5 étoiles situé à l'entrée de la ville d'Oran. Au menu des Verts, au cours de leur troisième jour de regroupement, hier, une séance d'entraînement au niveau du terrain annexe du nouveau complexe sportif Miloud-Hadefi. L'entraîneur national, Djamel Belmadi, a déclaré, dimanche en conférence de presse, qu'il a été contraint d'avancer la date de départ de son équipe vers la capitale de l'ouest du pays en raison de l'état défectueux des pelouses des terrains relevant du Centre technique de Sidi Moussa (Alger), lieu habituel des regroupements de la sélection nationale. Le match face à la Guinée, vendredi (20h00) sera le premier de l'équipe algérienne à Oran depuis sa dernière apparition dans cette ville en 2005. Le coach national a fait savoir, qu'il était content de domicilier les deux rencontres amicales de son équipe à Oran, promettant que les Verts évolueront, dans l'avenir, dans d'autres villes du pays «là où les stades seront prêts pour accueillir leurs matchs».