Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a fixé pour demain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (9h) le début de l'opération de vente des billets pour le match Algérie-Cameroun, prévue mardi à Blida (20h30), dans le cadre des matchs de barrage (retour) de la Coupe du monde 2022 au Qatar. «La vente se fera au niveau de 7 guichets du stade Mustapha-Tchaker de Blida, à raison de 3 tickets par personne au maximum, sur présentation d'un pass vaccinal et d'une pièce d'identité prouvant la vaccination de l'acquéreur», a indiqué le MJS dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. La première manche entre le Cameroun et l'Algérie s'est jouée, hier soir, au stade Japoma de Douala. «L'opération de vente s'étalera sur 2 jours, soit dimanche et lundi. Le prix du billet est de 500 dinars l'unité. Le respect des mesures sanitaires et le port du masque sont indispensables durant l'opération», ajoute le département ministériel, soulignant l'interdiction de vendre des tickets aux personnes âgées de moins de 18 ans. Le MJS précise que les supporters qui ont effectué le déplacement à Douala, dans la nuit de jeudi à vendredi à bord de vols spéciaux, vont bénéficier gratuitement des tickets pour le match retour. «Ils pourront récupérer leur billet dimanche et lundi au niveau des agences de Touring voyages Algérie (TVA) au niveau de leurs wilayas, à condition de présenter leur billet d'avion pour Douala et la pièce d'identité ou le passeport», conclut le communiqué.