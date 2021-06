Une information circule, ces derniers temps, sur la Toile, dans laquelle on affirme que la finale de la Supercoupe d'Algérie, entre la JS Kabylie et le NC Magra, est reportée, «elle qui était programmée le 5 juillet prochain». Or, ce qu'il faut savoir, c'est que cette finale n'a encore pas été programmée officiellement pour être reportée. C'est le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, qui, en effet, avait laissé entendre que si la JSK ne se qualifie pas pour la finale de la coupe de la CAF, ce rendez-vous national sera programmé le 5 juillet, au stade olympique d'Alger. Il avait indiqué, aussi, que si la JSK se qualifie, ce rendez-vous face au NCM sera programmé ultérieurement, ce qui est actuellement le cas, puisque les Canaris affronteront le Raja Casablanca le 10 juillet au Bénin. Voilà ce qui mérite d'être clair.