Le match amical de jeudi dernier face au Togo (1-0) a permis à l'entraîneur de l'Équipe nationale A', Madjid Bougherra, de tirer beaucoup d'enseignements. Cette joute amicale a également permis à certains joueurs de se mettre en évidence. Bien que de prime abord, le manque de cohésion entre les joueurs était très évident, les protégés de Bougherra l'ont compensé par leurs potentialités individuelles. En effet, nombre d'entre eux ont fait étalage d'une bonne maîtrise et montré un réel talent. Les deux gardiens de buts (Farid Chaal et Oussama Benbot), qui ont joué chacun une mi-temps, n'ont pas eu à se déployer, mais ont affiché une certaine assurance. Le latéral gauche, Chikhi, et les défenseurs axiaux, Ghezala et Belaïd, se sont bien illustrés. Au milieu du terrain, Mrezigue a confirmé ses grandes capacités, alors que Tahar a livré une bonne copie en délivrant de belles ouvertures. Dehamni, l'auteur du seul but du match à la 42e minute a également fourni une bonne prestation. Ce sont les joueurs qui se sont le plus illustrés. Aujourd'hui, toujours au stade Mustapha Tchaker de Blida face au même adversaire, le Togo, d'autres auront aussi la chance de mieux s'illustrer face au même adversaire. «L'objectif de ces deux matchs est d'avoir deux équipes et tout le monde aura son temps de jeu, tout en prenant en compte l'aspect Ramadhan et l'état de fatigue de chaque joueur», a expliqué Bougherra. Et d'ajouter: «Aujourd'hui, on dispose de plusieurs joueurs qui émergent et il faudra les mettre en concurrence, car on est dans le niveau international. Il faut des joueurs qui soient prêts au bon moment et régulièrement», explique Bougherra. Pour lui, l'objectif de ce stage et ces joutes amicales est d'avoir une liste élargie et essayer de tester tout le monde en vue de renforcer le noyau déjà consolidé. «Nous avons gagné du temps en faisant des stages avant la Coupe arabe. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve des joueurs qui étaient présents à ces regroupements avec de nouveaux joueurs», a indiqué le driver national, qui prépare avec les siens le CHAN qui aura lieu en Algérie au début de l'année 2023. Pour lui, d'ici ce rendez-vous, les portes de l'EN A' sont ouvertes, et c'est au joueur d'être performant avec son club pour mériter une sélection. Le coach national semble être confiant et satisfait de la qualité de son groupe en prévision des prochaines échéances officielles.