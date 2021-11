Alors que tout le monde s'impatientait, cette patience semble s'inscrire dans la durée, à telle enseigne qu'elle risque de devenir une arlésienne. Le RC de Relizane continue à se débattre contre vents et marées. Pour cause, une manne financière, tant attendue, ne renflouera pas de sitôt ses caisses, celle-ci est de l'ordre de 15 millions DA. Cette subvention, prévue par les autorités locales, est gelée en raison d'une bourde administrative, le dossier de demande de cette subvention est incomplet. Cette même budgétisation est réservée, comme chaque année, au profit du club sportif amateur (CSA) du RCR, en sa qualité d'actionnaire au sein de la société sportive par actions (SSPA) du club évoluant en Ligue 1 de football. La wilaya de Relizane, par le biais de sa cellule de communication, fait état de «plusieurs documents manquant au dossier fourni par la direction du CSA et du RCR pour l'obtention de la subvention». La même source a ajouté que «le retard accusé dans le déblocage de l'aide financière de la wilaya, a été décidée après approbation de l'Assemblée populaire de wilaya». Très remonté contre ses compères du club, le nouveau président de la SSPA/RCR, Sid Ahmed Abdessadok, n'est pas resté sur ses marques en critiquant de manière acerbe les autorités locales. Ses diatribes ne sont pas accueilles favorablement, notamment chez les responsables locaux, ayant rejeté la balle loin de leur camp, tout en rappelant le Code commercial régissant les sociétés sportives, leurs droits et leurs devoirs entre- temps. «Des critiques qui n'avaient pas lieu d'être pour la simple raison que la SSPA est gérée par le Code du commerce, et du coup, la loi interdit aux collectivités locales d'attribuer des subventions au profit des SSPA», explique la même source, explicitant que «les 15 millions DA sont réservés au CSA/RCR». «Ce comité est toutefois appelé à compléter son dossier pour pouvoir en bénéficier», rappelle la cellule de communication. La montée au créneau du président de la SSPA/RCR, qui a succédé à Mohamed Hamri, fait suite aux multiples problèmes financiers auxquels est confronté son club. Ces problèmes ont d'ailleurs poussé les joueurs de l'équipe première à boycotter le match en déplacement face à la JS Saoura, que le Rapid a perdu (6-0) avec son équipe réserve. Une situation ayant poussé Sid Ahmed Abdessadok à annoncer, verbalement, sa démission devant les membres du conseil d'administration, affirment plusieurs autres sources. Au jour d'aujourd'hui, la situation est restée en l'état, pénalisant de jour en jour, le coach Bougherara dans l'accomplissement de ses missions, tout en faisant face au grincement quotidiens des dents de ses joueurs, en plus des promesses non tenues des responsables du club. A quand le dénouement? La situation ne fait qu'empirer, notamment après la cuisante défaite, mardi dernier, chez la JS Saoura (0-6).