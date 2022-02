Depuis plusieurs semaines, on sait que la formation du FC Barcelone envisagerait de s'attacher les services du défenseur central, Matthijs de Ligt. Sous contrat avec la Juventus Turin, l'international néerlandais disposerait d'un bon de sortie. Les Bianconeri demanderaient 80 millions d'euros pour lâcher leur joueur dont le nom circule également du côté de Chelsea et du Bayern Munich. Pour faire baisser le prix du joueur, les dirigeants Blaugranas auraient un plan. Selon le site Calciomercato, le club catalan envisagerait de l'inclure dans la transaction. L'idée du pensionnaire de la Liga serait de mettre 40 millions d'euros sur la table en plus de Memphis Depay et Sergino Dest.