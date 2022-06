Àmoins de 25 jours de son coup d'envoi, la 19e édition des Jeux méditerranéens promet d'être riche en débats sportifs, opposant les géants des deux rives de la Méditerranée, sud et nord. Ce fut devant une assistance composée, entre autres, du ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, des walis d'Oran, de Mascara, d'Aïn Témouchent, de Mostaganem et de Tlemcen, ainsi que les autorités locales et sécuritaires de la ville hôte, que le tirage au sort dédié aux cinq sports collectifs concernés par la messe sportive méditerranéenne, a eu lundi soir. Il a concerné essentiellement les cinq disciplines sportives collectives, à savoir, le football (hommes), le volley-ball (hommes et dames), le handball (hommes et dames), le basket-ball 3x3 (homme et dames) et le water polo (hommes). Ainsi donc, la 19e édition des JM, prévus dans la wilaya du 25 juin au 6 juillet 2022, promet d'être bariolée aux couleurs méditerranéennes, en plus d'être riche en animations sportives. Celle-ci, devant réunir plus de 5 000 sportifs (athlètes et délégations) sera animée par 24 nations, devant se rencontrer dans 26 disciplines. Chacune des délégations comprend plus de 100 athlètes. Dans la discipline du basket-ball (hommes) 3x3, l'Italie guidant son pool, devra affronter la Turquie et l'Algérie. Le second groupe comprend la Slovénie, l'Espagne, le Portugal. Le troisième groupe est composé de la France, la Serbie, le Chypre, alors que le 4e pool comprend la Grèce, l'Égypte, la Tunisie et la Croatie. Chez les femmes et toujours dans la même discipline, le basket-ball, le tirage au sort a donné plusieurs rencontres qui seront animées par le Portugal, l'Algérie et la Serbie dans le groupe A, la France, l'Égypte la Tunisie et l'Italie dans le groupe B, l'Espagne, la Grèce, la Turquie et la Slovénie, ces derniers composant le groupe C. Le water-polo, (hommes), l'Italie, la Grèce-Italie, l'Espagne et la Turquie forment le groupe A, alors que le groupe B comprend la Serbie, le Monténégro, la France, la Slovénie et le Portugal. La compétition féminine est annulée faute de participants. Dans la discipline du volley-ball (hommes), l'Italie guide la groupe A, comprenant la Macédoine et l'Égypte tandis que le groupe B comprend la Grèce, l'Algérie, la Turquie et la France. Le groupe C comprend l'Espagne, la Serbie, la Tunisie et la Croatie. Toujours dans la même discipline, le tirage au sort a également donné lieu à de belles rencontres chez les volleyeuses femmes. En effet, le groupe A comprend la Grèce, l'Algérie, la Tunisie et la France. Turquie - Égypte - Serbie constituent le groupe B. Le groupe C est composé de la Croatie, l'Espagne, la Macédoine et l'Italie. Le sport roi, le football n'est pas en reste de cette 19e édition. Il s'agit des footballeurs U18 pour lesquels le tirage au sort a fait ressortir des rencontres s'annonçant d'ores et déjà chaudes et pleines de surprises. La concurrence s'annonce rude, notamment dans le groupe A qui comprend des équipes de haut niveau comme l'Espagne, la France, le Maroc et l'Algérie. Le groupe B est composé de l'Italie, le Portugal et la Turquie. Les tours préliminaires seront disputés dans les stades Zabana et Mers El Hadjadj, tandis que les tours suivants seront joués sur la pelouse du stade olympique, fraîchement réalisé. Dans le handball (hommes), le groupe A est formé de la Tunisie, la Slovénie, l'Égypte, l'Italie et la Serbie. Le groupe b comprend l'Espagne, la Turquie, la Macédoine, la Grèce, et l'Algérie. Toujours dans la même discipline chez les dames, deux groupes prendront part à cette compétition. Le premier comprend l'Espagne, la Tunisie, la Croatie et l'Algérie, tandis que le second est composé de la Macédoine, la Serbie, le Portugal et la Turquie.