Après Phil Foden élu «Young player of the year», c'est un autre joueur de Manchester City qui est élu par la Premier League. Celle-ci annonce Kevin De Bruyne comme le «Player of the year» soit le meilleur joueur de l'année dans le championnat d'Angleterre. De Bruyne, qui a remporté le prix pour la dernière fois en 2019/2020, a joué un rôle central dans une équipe de Manchester City en pole position pour soulever son sixième trophée de Premier League. Il a marqué 15 buts et fourni sept passes décisives en seulement 29 apparitions. De Bruyne remporte le prix après que le vote du public a été combiné avec ceux des 20 capitaines de club et d'un panel d'experts du football.

Il devance des joueurs comme Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Joao Cancelo, Bukayo Saka, Mohamed Salah, Son Heung-min and James Ward-Prowse.