Prêté par Arsenal à l'OGC Nice, William Saliba pourrait rentrer à Londres, l'été prochain. Le défenseur central français qui avait été transféré chez les Gunners en 2019 en provenance de Saint-Etienne n'a toujours pas disputé le moindre match de Premier League sous le maillot du club londonien. Cela pourrait se produire, la saison prochaine laisse entendre Football London. Les dirigeants des Gunners et leur manager Mikel Arteta envisageraient de lui confier la succession de David Luiz. David Luiz, Rob Holding, Calum Chambers, Gabriel et Pablo Mari sont pour le moment les quatre défenseurs centraux d'Arsenal. Le premier pourrait être poussé vers la sortie afin de faire des économies sur la masse salariale. Et l'un des trois autres pourrait l'imiter. Reste à savoir si William Saliba a vraiment envie de revenir dans un club qui ne lui a pas fait confiance. Auteur de belles prestations avec Nice en Ligue 1, le défenseur français aretrouvé tout son potentiel. Mais désormais âgé de 20 ans, il veut jouer. Tout l'enjeu de l'avenir de Saliba est là alors qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gunners.