Le nouvel entraîneur serbe de l'ES Sétif, Darko Novic, a entamé ses fonctions avec sa nouvelle formation, en dirigeant sa 1ère séance d'entraînement, tenue au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, rapporte le club de la Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook. «La direction du club a trouvé un accord avec l'entraîneur serbe Darko Novic pour diriger l'équipe jusqu'à la fin de la saison», a indiqué l'Entente dans un communiqué. Novic (50 ans) remplace le Tunisien, Nabil Kouki, limogé en février dernier à l'issue de la défaite concédée à Durban, face aux Sud-Africains d'AmaZulu (1-0), pour le compte de la 3e journée (Gr.B) de la phase de poules de la Ligue des Champions d'Afrique. Le technicien serbe, détenteur d'une licence Pro UEFA, restait sur une expérience chez le club saoudien d'Al-Batin (Div.1), où il avait été chargé d'assurer l'intérim. Auparavant, il avait assuré aux destinées techniques de l'équipe qatarienne d'Al-Shamal (octobre 2018 - juillet 2020). Avant d'engager les services de Novic, la direction de l'ESS a confié l'intérim à l'entraîneur de la réserve Réda Bendriss, qui a réussi à mener les coéquipiers du capitaine Akram Djahnit aux quarts de finale de la Ligue des Champions. L'ancien défenseur des Sétifiens étaient indécis quant à son avenir, et il l'avait laissé entendre dernièrement. Après une réunion avec les dirigeants, en la présence même du nouveau coach, Bendris a accepté de rester dans le staff technique et, ainsi, aider Novic dans sa nouvelle mission. L'ESS reste sur un match nul concédé face aux Tunisiens de l'ES Tunis (0-0), vendredi soir, au stade olympique du 5-Juillet d'Alger. Novic effectuera ses grands débuts sur le banc vendredi, à l'occasion de la seconde manche prévue au stade Hammadi Agrebi à Radès (22h00). En cas de qualification, l'ESS rencontrera en demi-finale le vainqueur de l'autre quart de finale entre les Égyptiens d'Al-Ahly et les Marocains du Raja Casablanca (2-1 pour Al-Ahly à l'aller, ndlr).