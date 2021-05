Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Yacine Louaïl, a indiqué lundi que son instance était toujours dans l'attente du feu vert du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, pour l'organisation des championnats d'Afrique (seniors) à Alger (22-26 juin), tout en reconnaissant que le déroulement du rendez-vous était «très difficile à réaliser». «Nous attendons toujours l'accord du comité national scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 pour pouvoir organiser cette compétition à Alger. Notre demande a été transmise depuis plus de

20 jours. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons reçu aucune réponse. Nous sommes très en retard pour abriter cet important événement, qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo. Franchement, ce sera très difficile de l'organiser», a indiqué à l'APS le patron de la FAA.

Les championnats d'Afrique seniors d'athlétisme, initialement prévus à Oran, doivent se tenir du 22 au 26 juin prochain au SATO du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la Confédération africaine d'athlétisme (CAA) a indiqué qu'elle était «à l'écoute des autorités algériennes pour confirmer la date des championnats», tout en affirmant que le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 «est seul habilité à prendre une décision en relation avec l'évolution de la pandémie au plan national et régional».Joint par l'APS pour de plus amples informations sur ce sujet, le Pr. Riyad Mehiaoui, membre du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19, a indiqué que le comité n'était pas contre le déroulement de ces championnats d'Afrique à Alger. «Pour le moment, nous n'avons pas encore reçu la demande pour l'organisation de cette compétition. Nous allons la traiter dès qu'elle nous sera transmise. Sur le fond, nous ne sommes pas contre l'idée d'organiser ce rendez-vous. Nous devons connaître les pays qui vont y participer. La présence de l'Afrique du Sud (pays fortement touché par un variant local, ndlr) peut constituer un problème.

Nous devons être vigilants en préparant ces championnats comme il se doit sur le plan sanitaire, en confinant, notamment les athlètes et en élaborant des conventions avec des laboratoires pour les tests de dépistage.»