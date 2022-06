Les athlètes algériens, inscrits dans les arts martiaux, en particulier le karaté, ont, encore une fois, fait parler d'eux, de par leur abnégation et leur détermination quant à se tailler les premières places de ces JM. Hocine Daïkhi (+84 kg) a réussi l'exploit en décrochant, lundi, la médaille d'argent, après un rude duel l'ayant opposé au Croate Andilo Kivizic. Ce dernier a fini par avoir gain de cause en remportant la phase finale sur le score de 2-1, lors d'une finale de cette discipline, disputée au Centre des conventions d'Oran (CCO). L'athlète algérien s'est aligné en seconde place sur podium de cette compétition très technique, très tactique et rude. Cependant, le parcours de l'Algérien dans cette compétition méditerranéenne est riche. En effet, il a réussi avec brio l'ensemble des premiers tours. Ainsi, il s'est qualifié à la finale après avoir pris le dessus sur le Serbe Tazanovic Dordi (7-2) en phase des 1/8es de finale puis sur le Portugais Moreira Valente (4-1). En demi-finale, il a battu le Marocain Mehdi Sariti sur un score de 7 à 1. La médaille de bronze de la catégorie des +84 kg est revenue au Marocain Mehdi Sriti et au Bosniaque Rijad Dzuho. La médaille de Daïkhi est la sixième remportée par l'Algérie (4 en or et 2 médailles d'argent) dans les compétitions de karaté do, lors de ces JM 2022 d'Oran. Devant un parterre de journalistes, le karatéka algérien n'a rien laissé au hasard en faisant état de ses desseins. Il a indiqué que «ce résultat n'est nullement une défaite pour moi mais plutôt une motivation pour continuer à travailler, à améliorer mon niveau et à progresser», ajoutant que «le public m'a encouragé et m'a donné une énergie positive». Son coéquipier, le karatéka algérien, Midoun Faleh (-84 kg), a remporté la médaille de bronze, après avoir été défait en 8es de finale par le Serbe Vladimir Brezanic (10-2), pour remporter le match de rattrapage contre le Français Makamata Dany (8-0), avant de s'incliner en finale face au Croate Ivan Kvezic et terminer la compétition à la 5e place. Les deux lutteuses algériennes Karima Mekkaoui (-68 kg) et Mikdes Loubna (+68 kg) ont été éliminées en 1/8es de finale, face, respectivement à la Française, Flamande Natanelli (4-1) et la Tunisienne, Shahinaz Djemmi (2-0).