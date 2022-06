Les Jeux méditerranéens, célébrés tous les quatre ans, constituent pour les pays du Bassin méditerranéen l'événement sportif pluridisciplinaire le plus important après les Jeux olympiques. Ils rassemblent, à cet effet, les délégations sportives des Comités nationaux olympiques méditerranéens, membres du CIJM, dans plus de 25 disciplines sportives. Le Bassin méditerranéen est le lieu de rencontre de trois continents l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Il est le lieu de naissance des trois grandes religions monothéistes. Il est aussi le berceau des Jeux olympiques. Mais c'est aussi une région, hélas, régulièrement secouée par des turbulences et des conflits aux effets dramatiques sur les populations. Pourtant, malgré tous les problèmes, notamment politiques qu'a connus la région, les Jeux méditerranéens se sont toujours déroulés aux dates prévues et dans le lieu choisi, rassemblant les jeunes sportifs des pays méditerranéens dans une ambiance conviviale propice au renforcement des liens d'amitié et de solidarité, malgré les différences de culture, de religion et de langues. L'idée d'organiser des Jeux pour les pays de la Méditerranée est venue du président du CNO égyptien et vice-président du CIO, Mohamed Taher Pacha, avec l'aide du Grec Ioannis Ketseas, également membre du CIO. Lors des Jeux olympiques de 1948 à Londres, dans une période assombrie par les tensions entre grandes puissances, il présente le projet aux membres du CIO, en soutenant l'idée d'un sport pacificateur, fédérateur. Les premiers Jeux méditerranéens furent organisés à Alexandrie en 1951. L'on notera l'augmentation du nombre des pays participants au fur et à mesure des éditions, induisant un accroissement substantiel du nombre d'athlètes. L'avènement de la participation féminine a été enregistré à partir de 1967 à Tunis. Les Jeux ont plus d'un demi-siècle d'existence et sont à leur 19e édition à Oran. Celle-ci deviendra la capitale du sport méditerranéen, avec un an de retard pour cause de pandémie. Pour ce faire, la ville a vu les choses en grand avec 22 sites construits ou rénovés pour accueillir les 3390 athlètes venant de 26 pays méditerranéens. Surnommée «la ville radieuse», la ville de l'Ouest algérien a de nombreux visages grâce à son mélange d'influences ottomanes, espagnoles et françaises. C'est grâce à cette riche culture et traditions qu'Oran a obtenu l'organisation des Jeux méditerranéens 2022. C'est la deuxième fois que l'Algérie organise les Jeux méditerranéens, après avoir accueilli l'événement en 1975 dans la capitale Alger. La dernière édition, en 2018, a eu lieu à Tarragone en Espagne.

R. S. / M. B.