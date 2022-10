La 7e journée du championnat de Ligue 1 de football sera marquée par le choc entre le leader le CS Constantine et le MC Alger, alors que la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd partira de nouveau à la recherche de son premier succès de la saison. Auteur d'un match nul le week-end dernier en déplacement face à l'ES Sétif (0-0), le CSC (1e, 14 pts) sera face à un véritable test révélateur face aux «Doyen» (6e, 8 pts), qui semble bien amorcer son redressement en alignant deux succès de suite, dont le dernier décroché lundi à la maison face à l'ASO Chlef (2-1) sous la conduite du nouvel entraîneur tunisien Faouzi Benzarti. Les Constantinois, invaincus depuis le début de l'exercice, seront face à une belle occasion de conforter leur place en tête, devant une équipe du Mouloudia qui aspire à confirmer son retour au premier plan après un début de saison laborieux. Les hommes de Kheireddine Madoui seront privés de leur supporters suite à la sanction infligée par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Le nouveau promu l'USM Khenchela (11e, 6 pts), auteur de deux succès de rang, dont le dernier à Alger face au Paradou AC (1-0), tentera de réussir la passe de trois à l'occasion de la réception du MC Oran (11e, 6 pts). Les Oranais, qui se sont réveillés en empochant cinq points sur neuf possibles, se déplaceront à Khenchela avec l'intention de revenir avec un bon résultat, dans un match qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge le HB Chelghoum Laïd (16e, 1 pt) sera en appel pour défier l'autre promu le MC El-Bayadh (8e, 7 pts), et tenter de créer la surprise et signer sa première victoire de la saison. Cette 7e journée sera tronquée de quatre rencontres: USM Alger - ES Sétif, ASO Chlef - JS Saoura, CR Belouizdad - US Biskra, et JS Kabylie - Paradou AC, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement du CRB, de la JSK, de l'USMA, et de la JSS en compétitions africaines interclubs de la CAF.