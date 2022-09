KLe CS Constantine et l’USM Alger restent en tête du championnat de la Ligue 1 algérienne de football, suite à leur victoire en déplacement contre respectivement le Paradou AC (0-1) et

le HB Chelghoum Laïd (1-3)

pour le compte de la qua-

trième journée, disputée

samedi. À Alger, les représentants de Cirta, irrésistibles depuis

l’entame de la saison, se sont

imposés grâce à une réalisa-

tion signée Walid Ardji (67e).

Une précieuse victoire, la

quatrième de suite pour les

hommes de Madoui, qui leur

permet de rester en tête avec

12 points sur 12 possibles,

alors que les Pacistes, mal en

point, sont 10es (4pts) avec le

RC Arba. Pour sa part,

l’USMA a engrangé les trois

points de la victoire grâce à

des réalisations d’Aymen

Mahious (54e), Abderahmane

Bacha (89e) et Saâdi

Redouani (90e+4), alors que

Litt Abdelaziz a marqué pour

les locaux (81e). Les Rouge et Noir, impressionnants depuis l’entame de la saison, partagent le fauteuil de leader avec le CSC avec 12 pts, tandis que le HBC Laïd reste scotché au 12e rang

(1pt) avec le MC Oran et le

NC Magra. Un troisième

match de cette journée s’est

joué dans la soirée entre le

MC Oran et l’ASO Chlef, sol-

dée sur un score nul et vierge.

Cette quatrième journée,

entamée vendredi, a été mar-

quée par la victoire sur le fil du

MC Alger contre le NC Magra

2-1, en match disputé au

stade Omar Benrabah de Dar

El Beïda (est-Alger). Le club

algérois a rejoint provisoire-

ment l’ASO Chlef au 6e rang

avec 5 points au compteur,

alors que le NCM stagne à la

12e position avec un petit

point, en compagnie du MC

Oran et du HBC Laïd. La JS

Saoura s’est imposée difficile-

ment contre le RC Arba (1-0),

alors que l’US Biskra a

dominé le MC El Bayadh (1-

0).

À la faveur de son succès,

la JS Saoura rejoint provisoi-

rement l’ES Sétif au quatrième

rang avec 7 points, tandis que

l’US Biskra partage la 6e

place avec le MC El Bayadh

(6 pts). Pour sa part, le RC

Arba qui a essuyé sa seconde

défaite en déplacement est

10e au classement général (4

pts) avec le Paradou AC.

Deux rencontres: ES Sétif -

CR Belouizdad et JS Kabylie -

USM Khenchela ont été repor-

tées, la formation de

Belouizdad et celle de la JSK

étant retenus en Ligue des

Champions d’Afrique.