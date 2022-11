Le CR Témouchent a profité du report de la 7e journée du championnat de Ligue 2 de football pour effectuer un stage bloqué à Aïn Témouchent pour préparer la suite du parcours de ce club qui table sur l'accession en fin d'exercice, a-t-on appris, hier, de sa direction. Ce regroupement intervient aussi avant le match face au WA Tlemcen, un autre pensionnaire de la Ligue 2 (Gr. centre-ouest), dans l'affiche du deuxième tour régional de la coupe d'Algérie vendredi (15h00) au stade du 24- Février de Sidi Bel Abbès. La direction du CRT, en dépit de ses difficultés financières, a jugé nécessaire d'organiser un stage de préparation pour sa formation afin de permettre au nouvel entraîneur, Touhami Sahraoui, de corriger les lacunes constatées jusque-là, souligne-t-on encore de même source. Les gars d'Aïn Témouchent restent sur deux échecs consécutifs dans la course pour la montée parmi l'élite lors des deux précédents exercices. Un triste sort que le président Houari Talbi ne souhaite pas revivre encore cette saison, d'autant plus que les deux échecs en question se sont produits dans les derniers mètres de la compétition, insiste-t-on. Les Rouge et Blanc ont réalisé un parcours mi-figue, mi-raisin lors des six premières journées du championnat de l'exercice en cours. Le club occupe la sixième place au classement du Groupe centre-ouest avec 12 points distancé de quatre unités du leader l'ES Mostaganem. Cette équipe a connu le défilé de trois entraîneurs depuis l'intersaison à savoir, Salem Laoufi, Djamel Benchadli et Touhami Sahraoui. Ce dernier a dirigé, jusque-là, les Rouge et Blanc dans trois rencontres soldées par deux victoires à domicile et une défaite en déplacement. Seul le leader de chacun des deux groupes qui composent la Ligue 2 accède en premier palier à l'issue de cette saison, rappelle-t-on.