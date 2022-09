L'association des anciens joueurs de football du MC Saïda a pris l'initiative de créer une école de formation des minimes en vue de sélection de jeunes talents, a annoncé, dimanche, son président, Megharbi Abdelkrim. Ce responsable a indiqué à l'APS, que la création de cette école, disposant de tous les moyens humains et matériels nécessaires, vise à sélectionner les jeunes talents et développer leur savoir-faire en vue d'intégrer à l'avenir les différents clubs. Le stade «Tandjaoui Mohamed» disposant d'une pelouse en gazon artificiel abritera les entraînements des élèves de cette école. Leur encadrement sera assuré par une équipe technique composée d'entraîneurs et des anciens joueurs internationaux, à l'instar de Menni Zegaï et Berrahou Abdelkrim, a ajouté la même source. Par ailleurs, il sera procédé, à partir du 25 septembre en cours, à la sélection de soixante jeunes talents qui bénéficieront d'une formation de quatre années. Le début de cette formation est prévu à partir du 1er novembre prochain