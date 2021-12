Vainqueur à Biskra lors de la précédente journée (1-0), le CRB (1er, 20 pts) aura une belle occasion de conforter sa position de leader face à l'USMA (9e, 12 pts), tenue en échec, vendredi dernier, à Omar-Hamadi par le MC Oran (0-0). Le CRB, auteur de quatre victoires de rang, affrontera une équipe usmiste où rien ne va plus. Le club de Soustara, incapable d'enregistrer la moindre victoire depuis trois journées, s'est séparé de son entraîneur français, Denis Lavagne. La JSS, l'USB, et l'ESS, qui se partagent la deuxième place avec 16 points chacun, seront appelés à sortir le grand jeu en dehors de leurs bases. La JS Saoura se rendra à l'Ouest pour défier le WA Tlemcen (17e, 5 pts), dont la victoire est impérative pour mettre fin à une mauvaise série de huit matchs sans victoire, et quitter ainsi la zone de relégation. De son côté l'USB, battue vendredi à domicile pour la première fois de la saison, croisera le fer avec la lanterne rouge le NC Magra (18e, 4 pts), dans un duel aux objectifs diamétralement opposés. Ayant réussi à se racheter après sa défaite concédée à Alger face au MCA (2-0), en s'imposant à la maison face au CS Constantine (1-0), l'Entente sera face à un véritable test, en défiant le Paradou AC (5e, 15 pts), qui reste sur une belle série de trois succès de suite. Le MCA (5e, 15pts), qui surfe sur des bons résultats depuis trois journées, partira favori au stade olympique du 5-Juillet, face au promu le RC Arba (12e, 8 pts), qui cherche à s'extirper de la zone de turbulences. Dans le ventre mou du tableau, l'Olympique Médéa, battu chez lui lors de la précédente journée, partira en conquérant à l'Ouest pour affronter le RC Relizane (15e, 6 pts), qui n'a plus relevé la tête depuis la 2e journée et sa victoire à domicile face au WAT (2-1). La JS Kabylie et le NA Hussein Dey, logés ensemble à la 10e place avec 10 unités chacun, seront en appel pour affronter respectivement l'ASO Chlef (15e, 6 pts) et le CS Constantine (7e, 14 pts). La JSK, auteur de deux victoires consécutives à Tizi Ouzou, devra faire face à une équipe chélifienne, sommée de réagir après son revers subi à Chelghoum-Laïd (1-0). Sèchement battu dans son antre du 20-août 1955 dans le derby algérois face au MCA (1-4), le Nasria, dos au mur, risque de laisser des plumes à Constantine, à moins que les coéquipiers de Faouzi Yaya ne décident de sonner la révolte, eux qui restent sur un triste bilan d'un point pris sur 12 possibles. Enfin, le MC Oran (13e, 7 pts), auteur d'un match nul salutaire dans la capitale face à l'USMA (0-0), sera face à une belle occasion de renouer avec la victoire (son dernier succès remonte à la première journée sur le terrain du CSC 1-0, ndlr), en recevant le HB Chelghoum-Laïd (13e, 7 pts), qui a réussi vendredi à signer sa première victoire historique parmi l'élite, en venant à bout sur ses bases face à l'ASO Chlef (1-0).

Programme Aujourd'hui

WA Tlemcen - JS Saoura (14h)

CR Belouizdad - USM Alger (14h)

Paradou AC - ES Sétif (14h30)

CS Constantine - NA Husseïn-Dey (14h30)

RC Relizane - O Médéa (14h30)

ASO Chlef - JS Kabylie (16h)

MC Alger - RC Arbaâ (16h)

MC Oran - HB Chelghoum-Laïd (18h)