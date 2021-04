Le derby algérois CR Belouizdad - USM Alger constituera le choc de la mise à jour de la 18e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi et samedi. Le Chabab (4e, 33 pts), espère aligner un troisième succès de rang, en défiant une équipe de l'USM Alger (9e, 28 pts) qui commence à retrouver ses repères sous la houlette du nouvel entraîneur Mounir Zeghdoud. Même si le moindre pronostic serait difficile à émettre, il n'en demeure pas moins que le CRB, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, semble avoir un léger avantage en jouant dans son antre du 20-Août-1955, lui qui avait souhaité disputer ce derby au stade du 5-Juillet, demande finalement refusée par la LFP. Une victoire permettrait au CRB de rejoindre la JS Saoura à la deuxième place au classement, et surtout se repositionner dans la défense de son titre décroché la saison dernière, suspendue avant terme en raison de la pandémie de Covid-19. L'ESS (1ère, 39 pts) aura une belle occasion de creuser l'écart en tête, en croisant le fer avec l'un des relégables, la JSM Skikda (19e, 11 pts). Les Sétifiens devront tout de même se méfier de la JSMS qui reste sur un succès à la maison face au MC Alger (1-0). Le nouvel entraîneur de la JSM Skikda Chérif Hadjar aura à coeur de provoquer le déclic tant recherché, mais cela passera inéluctablement par un succès face à l'Entente, dans l'espoir d'amorcer sa mission de sauvetage. Enfin, le MC Alger (9e, 28 pts), qui a renoué avec la victoire en allant s'imposer chez la lanterne rouge CA Bordj Bou Arréridj (2-0), abordera la réception du premier relégable NC Magra (17e, 16 pts) avec l'intention de confirmer son réveil.

Le MCA enregistre le retour de l'entraîneur Nabil Neghiz, qui a débuté la saison avec le MCA, avant d'être limogé pour être remplacé par Abdelkader Amrani, démissionnaire. Il s'agit des trois derniers matchs de mise à jour programmés par la LFP, avant le début de la seconde partie de la saison, prévue le mardi 4 mai prochain, avec le déroulement de la 20e journée.