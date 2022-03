Le CR Belouizdad défendra son statut de leader, aujourd'hui, face au MC Alger, au stade du 20- Août à Alger, pour le compte d'un match en retard de la 18e journée de la Ligue 1. Le Chabab Belouizdad carbure à plein régime et les joueurs ont réussi à enregistrer, jusque-là, une série de 8 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. La dernière victoire en date des Rouge et Blanc remonte à dimanche dernier où ils ont gagné face à l'équipe tunisienne de l'ES Sahel (2-0), en match comptant pour la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions d'Afrique. Les joueurs de l'entraîneur, Marcos Paqueta, auront donc la lourde tâche de tenter de battre leurs voisins de la capitale; ceux du MC Alger, pour garder cette invincibilité et surtout conforter leur statut de leader de la ligue 1 professionnelle algérienne. Les fans du CR Belouizdad croient en leurs joueurs pour réaliser l'objectif d'arracher leur 9e titre national. Pour le moment, Paqueta a réussi à avoir la confiance des très exigeants supporters des Rouge et Blanc avec sa philosophie de jeu basée sur le jeu collectif, contrairement à la saison passée où tout reposait sur un seul joueur, à savoir Sayoud qui a quitté le club. Aujourd'hui, la mission du CRB sera vraiment difficile devant son dauphin qui compte bien arracher une victoire et détrôner le leader, avant les 2 matchs en retard qui attendent le CRB. En effet, au classement général, et avant ce derby contre le Mouloudia d'Alger, le CRB comptabilise 42 points contre 40 pour son vis-à-vis mouloudéen. Pour le MC Alger, justement, il reste sur un match nul contre le CS Constantine et les fans des Vert et Rouge espèrent que leurs joueurs réussiront à leur faire oublier ce semi-échec, lors de ce derby face au CRB. D'ailleurs, le coach du MCA, le Tunisien Benyahia, a minimisé ce semi-échec face au CSC, en faisant remarquer que l'équipe ne pourra pas gagner tous ses matchs. L'entraîneur du MCA déclare ainsi qu'il ne faut pas faire trop de pression sur nous, alors qu'on gère le parcours de l'équipe avec intelligence et surtout dans la sérénité et la bonne dynamique. Sur le plan des statistiques, le Doyen n'a plus gagné au 20-Août 1955 depuis le 14 février 2014 (1-0), et accuse 10 victoires de retard sur le Chabab qui compte 36 victoires en championnat contre 26 défaites. Il faut reconnaître, par ailleurs, qu'avec un effectif très réduit et des moyens limités, le coach Khaled Benyahia, a su réussir un très bon parcours jusqu'à présent. Avec des joueurs tels qu'Atou, Morsli et Touki, entre autres, l'équipe est sur la bonne voie. Et avec un futur renfort par des joueurs chevronnés et expérimentés, nul doute que les Vert et Rouge réussiront à arracher un ou deux titres, cette saison. En tout cas, aujourd'hui, les joueurs du MCA sont décidés à sortir le grand jeu pour gagner ce derby face au leader, le CR Belouizdad, et montrer que leur place de dauphin n'est vraiment pas dû à un quelconque hasard...