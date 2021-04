CRB - JSS sera donc l'affiche de cette mise à jour, car mettant aux prises deux équipes toujours en lice pour le titre national de la saison 2020-2021. Le Chabab (7e - 30 pts), qui vient d'enregistrer la venue du technicien serbe, Zoran Manojlovic, aura cette fois-ci un adversaire de taille, en l'occurrence la JSS (2e - 36 pts) qui se trouve sur une courbe ascendante depuis quelques semaines. Le club de «Laâquiba», qui compte deux matchs en retard et auteur d'une belle victoire à Bordj Bou Arréridj (3-1), mise énormément sur son stratège et buteur, Amir Sayoud, pour percer la solide muraille du club du Sud-Ouest algérien. Les camarades de Yahia Chérif, auteurs d'une victoire historique à Chlef devant l'ASO (6-0), voyagent bien comme l'attestent leurs nombreux succès acquis à l'extérieur, raison pour laquelle ils comptent relever le défi devant le champion d'Algérie en titre. De son côté, la JS Kabylie (5e - 31 pts), admirablement qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération grâce à sa belle victoire au Cameroun aux dépens de Coton Sport (2-1), ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son adversaire du jour semble être largement à sa portée. Il s'agit de l'USM Bel Abbès (18e - 15 pts), actuellement relégable et toujours engluée dans sa crise financière qui a poussé quelques titulaires à changer de club. Le rapport de force est largement en faveur des Canaris qui se méfieront, toutefois, des hommes de la Mekerra qui ont tout de même l'avantage du terrain. Le dernier match au programme de cette mise à jour verra le MC Alger (11e - 25 pts) se déplacer chez la lanterne rouge, le CABB Arréridj (20e - 5 pts). Le Mouloudia, qui vient de nommer une figure sportive bien connue à la tête de son conseil d'administration, à savoir Amar Brahmia, en remplacement du démissionnaire Abdenacer Almas, jouera «sa saison» au stade du 20-Août de BBA. Battus contre toute attente à Skikda, les camarades de Hachoud sont dos au mur et un éventuel nouveau faux pas risque de plonger davantage le club dans la crise. Pour sa part, le CABBA, battu mardi dernier à domicile par le CRB (1-3), est toujours à la recherche de son premier succès de la saison. Son souhait est de récidiver l'exploit des Skikdis et obtenir du coup sa première victoire. Initialement prévue pour ce dimanche, la rencontre en retard de la 18e journée entre la JSM Skikda et l'ES Sétif, a été reportée au 1er mai pour permettre à l'ESS de préparer au mieux son match de mercredi à domicile face au Ahly Benghazi (Libye), décisif dans la course à la qualification aux quarts de finale de la coupe de la Confédération.