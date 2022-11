Le duel à distance entre le CS Constantine et le CR Belouizdad pour le leadership de la Ligue 1 algérienne de football s'est poursuivi samedi, lors de la 10e journée, avec une précieuse victoire pour chacun de ces deux clubs, respectivement contre le RC Arba (1-2) et le MC El Bayadh (1-0), ce qui a maintenu le statu quo en tête du classement. Les Sanafir, en solides leaders, sont allés chercher trois précieux points de leur périlleux déplacement chez le RC Arba (1-2), grâce notamment à Koukpo (17') et Abdelhafid (31'), alors que le CRB a éprouvé les pires difficultés, pour venir à bout d'une coriace équipe du MC El Bayadh (1-0). En effet, malgré l'avantage du terrain et le soutien d'un public relativement nombreux, le champion en titre est resté muet devant la solidité défensive de l'équipe adverse, ayant d'ailleurs tenu bien au-delà du temps règlementaire. Seulement, juste avant le coup de sifflet final, le CRB a bénéficié d'un penalty, que s'est chargé de transformer Bourdim (90'+6), offrant ainsi à son équipe un succès sur le fil (1-0). Ainsi, les Sanafir restent leaders, avec vingt points (en neuf matchs), suivis du CR Belouizdad, avec 19 points, mais avec seulement sept matchs, car trois de leurs rencontres ont dû être reportées à des dates ultérieures en raison de la participation à la Ligue des Champions. De son côté, le NC Magra n'a pas fait dans le détail en accueillant l'ASO Chlef, qu'il a assez facilement dominé (4-2), grâce notamment à Amrane, auteur d'un doublé aux 6' et 13' (sp). Les deux autres réalisations du NCM ont été l'oeuvre de Ziouèche (35') et Ghanem (83' sp), alors que Suibaâ et Kerroum ont marqué pour l'ASO, respectivement aux 25' (sp) et 52'. Un précieux succès pour les Bleu et Blanc qui leur permet de se hisser provisoirement à la septième place du classement, avec douze points. Soit juste derrière leur adversaire du jour, qui malgré cette lourde défaite ne perd qu'une place, et se retrouve sixième, avec treize points. Un peu plus tard, en début de soirée, c'était au tour de l'Entente de Sétif de soigner son classement, en se hissant à la 5e place avec quinze points, suite à sa large victoire à domicile (4-0) contre la lanterne-rouge, l'HB Chelghoum Laïd. Les buts de l'Aigle noir ont été l'oeuvre de Kendouci et Guenaoui, auteurs d'un doublé chacun. À l'instar de l'Aigle noir, le MC Oran a réussi une excellente opération sur le plan comptable, même s'il ne l'a emporté que par un but à zéro contre le Paradou, car cette victoire lui a permis de monter au septième rang, avec 12 points. Soit juste devant son adversaire du jour, qui après sa défaite à Oran, reste scotché à la 13e place, avec seulement huit unités au compteur.