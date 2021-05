Désignée précédemment au stade du 20-Août 1955, la rencontre entre le CR Belouizdad et l'AS Aïn M'lila, comptant pour la 20e journée du championnat de Ligue 1, prévue ce mardi 4 mai à 16h est délocalisée. Elle aura lieu au stade Omar-Hamadi à Bologhine, à partir de à 22h30, a annoncé la Ligue de football professionnel sur son site officiel. «La délocalisation a été décidée suite à la demande du CR Belouizdad et après l'accord des responsables de l'USM Alger, et cela pour permettre aux deux clubs d'évoluer en nocturne pendant ce mois sacré de Ramadhan», indique la même source.