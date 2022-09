Les jours les plus longs. Pour Cristiano Ronaldo, cette fin de mercato s'annonce mouvementée et indécise. Mais l'international portugais va enfin être fixé sur son avenir. Un avenir qui pourrait s'écrire à Manchester United ou ailleurs. Tout est possible. Depuis le début du mois de juillet, l'attaquant âgé de 37 ans est un candidat au départ. En effet, il souhaite jouer la Ligue des Champions, compétition dans laquelle il brille chaque année. Plusieurs clubs ont donc été approchés. Une longue et prestigieuse liste dans laquelle on retrouve le Paris Saint-Germain, l'Atletico Madrid, Chelsea, le Borussia Dortmund et le Sporting CP. Pour des raisons différentes, tous auraient dit non à Jorge Mendes, qui se démène pour trouver un club digne de ce nom à son client. L'ultime chance de CR7 pourrait être finalement Naples. Mais son agent va devoir faire des miracles.

En effet, il lui faudra convaincre Man Utd de faire un chèque de 140 millions d'euros pour Victor Osimhen, tout en bouclant l'arrivée de son protégé. L'option d'un prêt est d'ailleurs étudiée. Ce qui est certain, c'est que le feuilleton Cristiano Ronaldo risque d'agiter ce sprint final du mercato. Et même la suite, puisque l'ancien joueur du Real Madrid a promis de vider son sac une fois le marché des transferts terminé. On saura à ce moment-là dans quel club évoluera la star lusitanienne. Et il y a des chances que ce soit à Manchester United. Bien que le cas CR7 agace Erik ten Hag, qui a ouvert la porte à un départ, et certains joueurs de l'effectif, la possibilité qu'il reste chez les pensionnaires d'Old Trafford existe. D'ailleurs, cela ne déplairait pas totalement à la direction mancunienne. En effet, The Sun révèle que MU pense pouvoir retenir le joueur de 37 ans. L'écurie de Premier League estime que son mercato très ambitieux avec les signatures d'Antony et surtout de Casemiro, que CR7 connaît et apprécie, peut convaincre le joueur de rester. The Sun dit même que le club, qui a dépensé 240 millions d'euros, cet été, pense avoir impressionné CR7. Rien que ça. Les dirigeants estiment qu'il y a encore des chances qu'il puisse rester et s'entendre avec Erik ten Hag. Un entraîneur qui a toujours voulu travailler avec lui par le passé. Mais il faudra que Cristiano Ronaldo accepte les méthodes du Néerlandais. Il reste à savoir si le Portugais, qui vise toujours une arrivée à Naples, sera prêt à repartir à zéro avec les Red Devils.