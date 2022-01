L'influence de Steven Gerrard aura eu gain de cause. Ancien coéquipier à Liverpool de Philippe Coutinho (2031-2015), le nouvel entraîneur d'Aston Villa a usé de ses réseaux et de ses bons souvenirs en compagnie du Brésilien pour le faire venir à Aston Villa, où il espère le relancer. Car c'est désormais chose faite, le milieu de terrain file en prêt chez l'actuel 13e de Premier League. «Aston Villa et le FC Barcelone ont convenu que Philippe Coutinho passerait le reste de la saison en prêt à Villa Park. L'accord, qui est soumis au fait que le joueur passe un examen médical et reçoive un permis de travail, comprend également une option d'achat et Philippe se rendra à Birmingham dans les prochaines 48 heures», nous informe le communiqué du club anglais sur son site. Aston Villa, à la traîne avant la venue sur le banc de Gerrard, réalise là un très joli coup. D'ailleurs, sans son technicien, il n'aura sûrement pas réussi à faire venir Coutinho dans ses rangs. Le Brésilien est prêté six mois avec une option d'achat non obligatoire. C'est une affaire qui arrange tout le monde ou presque. Le Barça aurait probablement souhaité une meilleure opération mais il lui fallait absolument se débarrasser du joueur sous contrat jusqu'en 2023, lui dont le salaire est très conséquent. Sans ces émoluments à verser tous les mois, le club catalan libère de la masse salariale pour éventuellement bouger sur d'autres dossiers, comme celui d'Alvaro Morata. Les Villans sont très heureux de pouvoir accueillir un joueur de ce calibre, à condition qu'il se relance, lui qui n'est jamais parvenu à justifier les 135 Millions d'euros investis par les Culés en janvier 2018. Déjà prêté sans grand succès au Bayern Munich lors de la saison 2019/2020, Coutinho n'a cette fois plus le droit à l'erreur. A 29 ans, il sait qu'Aston Villa est sa dernière chance de valider un ticket pour la Coupe du Monde au Qatar dans onze mois.