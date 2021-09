La Fédération algérienne de football (FAF) a organisé, à Alger, sous l'égide de la FIFA, la formation «Ma FIFA» au profit des arbitres et arbitres- assistants d'élite algériens, a indiqué l'instance fédérale. 30 arbitres et arbitres- assistants ont assisté à ce cours d'arbitrage de la FIFA, sous la conduite du Athana Nkubito (directeur régional d'arbitrage de la zone francophone / FIFA), Issam Abdelfetah (Egypte), instructeur technique FIFA, et l'expert algérien de la FIFA, Cherifi Nasreddine. Concernant le programme de formation, celui-ci a été scrupuleusement respecté, tout en recourant à des conceptions nouvelles de formation, technique, physique, et audiovisuelle, avec des démonstrations pratiques sur terrain, précise la même source. Il est à noter que lors des tests physiques, 2 arbitres et un arbitre- assistant n'ont pas réussi leurs épreuves. Enfin, la clôture du cours a été rehaussée par la présence du président de la Fédération algérienne de football, Amara Charaf-Eddine, qui n'a pas manqué d'encourager et de soutenir le corps arbitral, tout en assurant les chevaliers du sifflet de l'intérêt qu'il accorde et qu'il accordera à la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), dans le cadre de ses engagements inscrits dans son programme du mandat 2021-2025.