Le coup de starter des play-offs de la Ligue 2 algérienne de football, pour la désignation des deux clubs qui accèderont en Ligue 1 durant la saison 2021-2022, sera donné, aujourd'hui, à 17h au stade Omar-Benrabah de Dar El-Beïda (Alger), avec le match MCB Oued Sly - RC Arba, soit le champion du groupe Ouest qui affronte son homologue du Centre. Un chaud duel qui promet, car mettant aux prises des adversaires d'égale valeur et qui, pendant la saison régulière, étaient tout simplement considérés comme les meilleurs dans leurs groupes respectifs. Un match que le MCBOS et le RCA voudront l'un comme l'autre gagner pour augmenter leurs chances d'accession en Ligue 1. Après s'être affrontés dans ce duel direct, le MCBOS et le RCA devront défier le HB Chelghoum Laïd, champion du groupe Est, qui convoite le même objectif, à savoir l'accession en élite. Suivant les règlements en vigueur, les matchs de ces play-offs se dérouleront en deux fois 45 minutes, et en cas d'égalité à l'issue d'une rencontre, ce sont les tirs au but qui départageront les deux équipes. Le vainqueur de la série de tirs au but marquera deux points et le vaincu un seul point, pour le match nul réalisé pendant le temps réglementaire de la rencontre. Seulement, les buts marqués pendant la rencontre seront les seuls à être comptabilisés pour la différence de buts, ceux inscrits au cours de la série de tirs au but ne seront pas pris en compte. Par ailleurs, et en cas d'égalité parfaite entre les deux antagonistes, un tirage au sort sera effectué pour déterminer le classement. Aussi, «tout cas non prévu par le règlement sera traité par le Département de l'organisation sportive de la Ligue nationale du football amateur (LNFA), conformément aux règlements de la CAF et de la FIFA», a précisé la LNFA.