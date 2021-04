Ils s'appellent Kaouthar Mohamed-Belkbir, Meriem Mebarki, Akram Bounabi et Salim Haroui, qui viennent d'inscrire en lettres d'or leurs noms dans le sport algérien. Et comment cela pouvait-il en être autre, étant donné que ces quatre champions ont permis à l'Algérie d'assurer, pour la première fois de l'histoire, autant de participants aux jeux Olympiques, à l'occasion de l'édition Tokyo-2020. Une performance réalisée lors du Tournoi qualificatif (trois armes) qui se dispute au Caire (Egypte). La journée du vendredi a été, donc, riche en couleurs et en émotions chez les Verts. Dans la matinée, Mebarki (fleuret) a assuré sa qualification après sa victoire devant la Marocaine Youssra Zakarani (15-10), tandis que Kaouthar Mohamed- Belkbir(sabre) a dominé la Nigériane Olaode Bénédiction (15-13). Vint ensuite le tour d'Akram Akram Bounabi (sabre) de s'imposer devant le Sénégalais Babacar Sadikh Keita (15-11), alors que Haroui (fleuret) a dominé le Capverdien Victor Albvares De Oliveira (15-10). En plus du fait qu'il s'agit d'une première pour cette discipline, ce sont surtout les conditions dans lesquelles les athlètes algériens se sont préparés qui ont fait que nul ne s'attendait à de tels résultats. Les Verts s'étaient retrouvés utilisés comme outils de règlement de compte. Les mésaventures vécues durant la période de confinement et déconfinement en disent long sur une volonté avérée d'enterrer ses athlètes, leurs responsables et leur discipline avec. Mais loin s'en faut. Cela ne fut, pour tout ce beau monde, qu'une source de motivation qui leur a permis de soulever le drapeau algérien très haut. Plus haut que ceux qui ne voulaient que cette heure arrive. Des jours meilleurs et heures meilleurs sont attendus.