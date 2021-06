L'Espagne a raté ses débuts dans l'Euro: dans la touffeur de Séville, la «Roja» a déçu son public face à la Suède lundi (0-0) et écorné son statut de favori d'un tournoi, marqué aussi par le coup de génie du Tchèque Patrik Schick. La première affiche de cet Euro, renommée «Covidico» en raison des déboires des deux équipes à la préparation perturbée par la Covid-19, s'est déroulée largement comme prévu.

Les Espagnols, privés de leur capitaine Sergio Busquets, positif au coronavirus, ont monopolisé le ballon et ont dominé techniquement de bien timides Suédois, sans deux joueurs-clés eux aussi positifs, mais il leur a manqué l'essentiel: du sang-froid, du réalisme et des buts. «Je ne vais pas changer mon plan. On va essayer de jouer de la même manière à chaque match», a prévenu le sélectio nneur Luis Enrique, qui «aspire toujours à finir premier» du groupe E.

«C'est une performance fantastique. Compte tenu de l'adversaire, ce point compte beaucoup», a résumé le sélectionneur suédois Janne Andersson.

La quatrième journée de cet Euro a été marquée par une autre surprise dans ce même groupe E, la défaite de la Pologne de Robert Lewandoswki face à la Slovaquie (2-1). Lewandowski a encore deux matchs, dont un duel contre l'Espagne déjà décisif le 19 juin, pour qualifier la Pologne en 8es de finale et justifier son statut de buteur patenté, mais il aura du mal à inscrire le plus beau but de cet Euro. Avec son lob somptueux de 50 m sans contrôle et depuis la ligne médiane, à la 52e minute contre l'Ecosse à Glasgow, l'attaquant tchèque, Patrik Schick, qui avait déjà ouvert la marque d'une tête décroisée (42e), est bien parti pour décrocher cette distinction honorifique.

Son tir spectaculaire est retombé, directement, sous la barre pendant que le malheureux gardien écossais, trop avancé et revenu au pas de course, s'empêtrait dans ses propres filets.

Le but de Shick a offert une image plus réjouissante de cet Euro que le Danemark-Finlande de samedi, pendant lequel l'Europe du football a craint le pire pour Christian Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque en plein match avant d'être sauvé par l'intervention rapide des secours.

Le milieu danois, dans un état «stable» et «touché» par les soutiens ayant afflué du monde entier, va rester en observation à l'hôpital encore au moins lundi, a annoncé son agent, Martin Schoots. Après cet incident, la polémique affleure: plusieurs joueurs danois ont publiquement déploré d'avoir eu à choisir entre reprendre leur match contre la Finlande, le soir- même (défaite 1-0) ou le lendemain à midi.