La coupe de la Ligue professionnelle de football, relancée exceptionnellement cette saison en remplacement de la coupe d'Algérie, annulée, débutera le 20 avril, a annoncé, mardi dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Le coup d'envoi de cette épreuve, viendra marquer la reprise de la compétition pour les clubs de la Ligue 1, dont la plupart sont à l'arrêt après la fin de la phase aller du championnat le 21 mars. «La reprise sera entamée par la coupe de la Ligue, tel qu'il a été décidé par le Bureau fédéral à l'issue de sa réunion du mardi 26 janvier 2021», a précisé la LFP. Les quatre clubs engagés dans les deux compétitions africaines interclubs (Ligue des Champions et coupe de la Confédération): le CR Belouizdad, le MC Alger, l'ES Sétif et la JS Kabylie, sont exemptés du tour préliminaire de la coupe de la Ligue, dont le tirage au sort aura lieu le samedi 10 avril à l'hôtel L'Olympic à Dély Ibrahim (11h00). Pour rappel, deux variantes ont été proposées aux membres du Bureau fédéral qui avaient opté pour le système à 20 clubs (professionnels, ndlr). Huit clubs sur les 16 restants seront tirés au sort pour disputer un tour préliminaire qui permettra la qualification de quatre équipes. Les quatre clubs qualifiés auxquels s'ajouteront les quatre exemptés ainsi que les huit restants disputeront les 8es de finale après un tirage au sort. Les tours suivants seront disputés de manière classique avec un quart de finale, des demi-finales et une finale, soit un total de 4 à 5 rencontres à disputer par un club pour atteindre l'ultime stade. Le premier club tiré au sort recevra sur son terrain et à huis clos. Lors de la session ordinaire tenue le 26 janvier dernier, le Bureau fédéral de la FAF avait décidé d'annuler l'édition 2021 de la coupe d'Algérie, pour être remplacée par la coupe de la Ligue professionnelle, en raison notamment de la situation sanitaire liée au Covid-19. La dernière édition de la coupe de la Ligue avait été disputée en 2000 et remportée par le CR Belouizdad. R. S.