Le coup d'envoi du championnat de la Ligue 2 amateur de football sera donné le vendredi 16 septembre prochain, avec le déroulement de la 1ère journée de la compétition, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) vendredi sur son site officiel. «La période d'enregistrement durera jusqu'au 9 septembre 2022, alors que le coup d'envoi de la saison 2022-2023 est prévu pour le vendredi 16 septembre», a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

La décision a été prise jeudi, à l'occasion de la première réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral de la FAF, tenue au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, sous la présidence de Djahid Zefizef, élu le 7 juillet en remplacement de Charaf-Eddine Amara. «Concernant la même Ligue, une réflexion est également engagée pour revoir la gestion et le cadre juridique des clubs professionnels rétrogradés en division amateur», précise la même source. Par ailleurs, la 1ère journée du championnat inter-régions se jouera le vendredi 30 septembre, alors que la période d'enregistrement s'étalera jusqu'au 23 septembre. La mission d'inspection et d'homologation des stades entamera son travail le lundi 25 juillet. Pour la Ligue nationale de football féminin (LNFF), le début de la saison 2022-2023 pour la Division Élite est prévu le vendredi 16 septembre. Les catégories jeunes des moins de 20 ans (U20) et des moins de 17 ans (U17) entameront leurs championnats respectifs le mardi 4 octobre. Quant à la catégorie U15, le début du nouvel exercice est fixé au vendredi 2 décembre. Enfin, s'agissant des championnats régionaux, «la période d'enregistrement prendra fin le vendredi 30 septembre prochain afin de permettre le début du championnat, le vendredi 7 octobre. Les championnats de wilaya, quant à eux, verront la période d'enregistrement durer jusqu'au vendredi 7 octobre, alors que le coup de starter sera donné le vendredi 14 du même mois», conclut la FAF. Par ailleurs, le BF a décidé que tous les contrats de joueurs établis en septembre-octobre 2020 pour une période de 2 ans, prennent fin à l'issue de la saison 2021/2022, afin de permettre à celle de 2022-2023 de démarrer sous de meilleurs auspices.À cet égard, les membres du Bureau fédéral ont décidé d'engager une réflexion sur un nouveau cadre juridique relatif aux contrats des joueurs, des staffs techniques et d'un règlement intérieur, compte tenu du nombre important de litiges enregistrés ces dernières années au niveau du championnat de Ligue 1 professionnelle. Le Bureau fédéral a également examiné la situation des différentes sélections de jeunes et a suivi une présentation du directeur technique national par intérim, sur les catégories d'âge retenues pour la saison 2022/2023 ainsi que les dispositions réglementaires. Dans ce cadre, et à titre exceptionnel, les clubs de Ligue 1 professionnelle et ceux de Ligue 2 amateur, ont la possibilité d'engager au maximum 5 joueurs nés en 2001 au niveau de la catégorie Réserve.