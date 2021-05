Le stage de l'Equipe nationale algérienne pour préparer ses trois prochains matchs amicaux devant, respectivement, la Mauritanie, le Mali et la Tunisie, débutera, aujourd'hui. Bien qu'on évoque une probable défection de la sélection mauritanienne à cause d'une annulation d'un vol de la compagnie aérienne mauritanienne vers la capitale tunisienne, les responsables concernés ont bien un vol spécial pour leur équipe nationale et nul doute donc que le match prévu jeudi prochain serait disputé. Pendant ce temps, les 30 joueurs convoqués par le sélectionneur national, Djamel Belmadi, affluent vers le Centre technique national (CNT) de Sidi Moussa depuis la fin de la semaine dernière dans la perspective de jouer les rencontres amicales face respectivement à la Mauritanie (le 3 juin), le Mali (le 6 juin), toutes deux à Blida, et la Tunisie (le 11 juin) à Tunis. Ainsi donc, et à la lecture de la liste de Belmadi, on notera d'abord l'absence du désormais ex-capitaine des Verts, Brahimi après pas moins de 8 années au service de la sélection algérienne. Et ce qui est également remarquable dans cette nouvelle liste élargie du sélectionneur national, c'est le rappel, pour ne pas dire le retour de plusieurs joueurs. Il s'agit, d'ailleurs, des deux joueurs de l'OGC Nice, le défenseur Youcef Atal et le milieu de terrain Hichem Boudaoui qui avaient manqué plusieurs rencontres des Verts, notamment lors des qualifications de la CAN 2021, en raison de blessures à répétition. Il y a aussi le retour du meilleur buteur africain de Ligue 1 française, cette saison, Andy Delort (Montpellier), qui a été absent lors des deux matchs contre la Zambie et le Botswana pour le compte des deux dernières journées de qualifications de la CAN 2021. De son côté, l'attaquant des Crocodiles de Nîmes Olympique Zineddine Ferhat, auteur d'une bonne saison avec son club, malgré une descente en ligue 2 française, retrouve, également de nouveau, les rangs des Verts. De plus, le sélectionneur des Verts, a également fait appel à un novice et il s'agit du gardien de but de l'Olympique de Médéa Abderrahmane Medjadel, qui fêtera ses 23 ans en juillet prochain. Par contre et parmi les noms qui ont circulé avant la publication de cette liste, il y a ceux d'Aït Nouri, Boulhendi et Zedadka, mais, ces trois joueurs ne font pas partie de ceux convoqués pour ces trois matchs amicaux. Et toujours en matière des absents, on citera justement l'absence de Bennacer qui évolue au Milan AC pour la simple raison qu'il vient de subir une opération chirurgicale. D'ailleurs, lui-même l'indique en déclarant: «Je me suis fait opérer du pied après le dernier match du championnat. On se revoit en août prochain pour la nouvelle saison.» Et aux dernières nouvelles, les deux gardiens de but M'bolhi et Doukha qui évoluent en Arabie saoudite sont attendus pour mardi. Et ils seront, donc, les derniers retardataires pour ce regroupement des Verts pour les trois matchs amicaux prévus durant ce mois de juin. Il y va de même pour Riyad Mahrez, qui a disputé et perdu, samedi soir, la finale de la Champions League face à Chelsea (0-1). D'ailleurs, le coach national, Djamel Belmadi, animera une conférence de presse, justement demain à Sidi Moussa, une occasion pour aborder les prochains rendez-vous des Verts et le choix des joueurs convoqués. Ces rencontres s'inscrivent dans le programme de préparation des Verts pour le 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022, dont le coup d'envoi a été reporté de juin à septembre prochain. Les champions d'Afrique débuteront à domicile face à Djibouti, avant de se déplacer à Ouagadougou pour défier le Burkina Faso. Le Niger est l'autre pensionnaire de la poule A. L'Algérie disputera les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Enfin il est utile de rappeler que le sélectionneur national, Djamel Belmadi et le président de la FAF, Amara Charaf-Eddine, ont convenu d'organiser ces matchs amicaux, suite à la décision prise par la Commission d'urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter le début du 2e tour éliminatoire en raison de la pandémie de Covid-19.

Les joueurs convoqués :

Gardiens de but: Raïs M'bolhi (Ettifaq FC/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France), Azzedine Doukha (Al Raed FC/Arabie saoudite), Abderrahmane Medjadel (O Médéa/ Algérie)

Défenseurs: Mehdi Zeffane (Krylya Sovitov/ Russie), Ayoub Abdelaoui (FC Sion/Suisse), Youcef Atal (OGC Nice/ France), Ramy Bensebaïni (Borussia M' Gladbach/ Allemagne), Djamel Benlamri (O.Lyon/ France), Mehdi Tahrat (Abha FC/ Arabie saoudite), Aissa Mandi (Betis Seville/Espagne), Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Pays-Bas), Abdelkader Bedrane (ES Tunis/ Tunis).

Milieux de terrain: Mehdi Abied (Al Nasr/EAU), Adlene Guedioura (Al Gharafa SC/Qatar), Ramiz Zerrouki (Twente/ Pays-Bas), Sofinae Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Farid Boulaya

(FC Metz/ France), Haris Belkebla (Stade Brestois/ France), Hichem Boudaoui (OGC Nice/ France), Mehdi Zerkane

(Bordeaux/ France)

Attaquants: Islam Slimani (O.Lyon/ France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd/ Qatar), Andy Delort (Montpellier/ France), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Youcef Belaïli (Qatar SC/ Qatar), Zineddine Ferhat (Nîmes Olympique/ France), Rachid Ghezzal (Besiktas/ Turquie), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adam Ounas

(Crotone/ Italie).