Le coup d'envoi de plusieurs Championnats nationaux de sport scolaire a été donné lundi, notamment en boxe, tennis de table et luttes associées, et se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine en cours. Ces compétitions, qui s'inscrivent dans le programme annuel de la Fédération, ont été réparties sur différentes wilayas, à commencer par Tipasa, qui accueille le Championnat national scolaire des luttes associées. Les péripéties de cette compétition se poursuivront jusqu'au 31 mars courant, à la salle omnisports de Cherchell. Pour sa part, le Championnat national scolaire de tennis de table a été domicilié à Aïn Defla, où il se poursuivra jusqu'à aujourd'hui, alors que le Championnat national scolaire de boxe n'a débuté qu'hier, au lycée sportif Naïmi de Djelfa, où il se poursuivra jusqu'à demain. «Les Championnats nationaux scolaires d'athlétisme et de taekwondo se dérouleront exactement à la même période, au Centre de vacances de Souk El Tenine, à Béjaïa» a-t-on encore appris de la FASS. «Ces différents championnats nationaux vont drainer la participation d'environ 3000 enfants scolarisés (garçons et filles), parmi lesquels une élite sera sélectionnée, en prévision des échéances internationales à venir», a indiqué le président de la Fédération Abdelhafid Izem. «La sélection se fera en étroite collaboration et d'un commun accord avec les autres fédérations, et elle sera suivie d'un stage bloqué, pour bien préparer les échéances internationales à venir», a-t-il encore tenu à faire savoir. Au programme de la sélection algérienne, le concours mondial de cross-country, prévu le 18 avril en Serbie et les Gymnasiades scolaires, qui auront lieu au mois de mai prochain, en France. «25 athlètes, scolarisés dans différentes wilayas d'Algérie, seront engagés dans le cross de Serbie. Pour bien préparer ce rendez-vous et augmenter leurs chances de performance, ils effectueront incessamment un stage bloqué», a encore révélé Izem. Il a, cependant, tenu à souligner la manque de moyens dont souffre la FASS, ajoutant que les frais des différentes compétition nationales qui ont été organisées jusqu'ici l'ont été à la charge des Ligues de wilayas qui les ont abritées. «La subvention allouée par le MJS est de seulement 3 milliards de centimes, qui est un montant dérisoire. Il a d'ailleurs été englouti par les Jeux nationaux scolaires et universitaires, organisés par notre Fédération au mois de février dernier à Blida et Boumerdès», a-t-on encore expliqué de même source. Un manque de moyens qui menace la participation algérienne aux prochaines compétitions internationales, surtout si la situation financière de la Fédération de sport scolaire n'est pas régularisée dans les temps. «La seule solution que nous envisageons pour garantir notre présence aux prochaines Gymnasiades de France et aux Mondiaux de cross en Serbie, est de solliciter le Comité olympique et sportif algérien (COA) pour un emprunt.».