Les éliminatoires du championnat scolaire panafricain de football (garçons et filles) de la zone de l'Union nord-africaine (UNAF), ont débuté vendredi au Village olympique de la défense aérienne au Caire (Égypte) avec le déroulement de deux rencontres. La première rencontre au programme de la 1ère journée a mis aux prises les filles de l'école Madjda Sirfi d'Égypte à l'école d'Al-Karama de Libye (5-0), alors que le premier match chez les garçons a opposé l'école de Souada d'Égypte à l'école Akalil de Libye (2-0). L'Algérie sera représentée dans cette compétition par le CEM Belaouche-Mohamed Oulhadj de Bordj Menaïel (garçons) et l'équipe féminine du CEM Ibn Batouta de Miliana. Le premier à l'issue du mini-champion chez les garçons et les filles se qualifiera pour le tournoi final du championnat scolaire panafricain, prévu du 7 au 9 avril 2023 dans un pays qui reste à désigner. Ce tournoi qualificatif verra la présence des équipes représentant les pays affiliés à l'UNAF: Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc, et Libye. Selon la dotation financière de la compétition, dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF), le vainqueur de la première édition de ce championnat scolaire africain de football (filles et garçons) empochera 300000 dollars contre 200000 pour le vice-champion. Le détenteur de la 3e place touchera 150000 dollars. Au niveau des unions zonales, les meilleures écoles du championnat scolaire africain recevront: 100000 dollars pour chacun des vainqueurs des 6 unions zonales, 75000 pour chacun des finalistes des 6 unions zonales, et 50000 dollars pour les meilleurs troisièmes de chaque union zonale. La cagnotte globale de la première année est fixée à 4 millions dollars et elle sera attribuée à partir du don de 10 millions dollars de la Fondation Motsepe, selon l'instance africaine.