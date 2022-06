Une convention de sponsoring a été signée jeudi à Oran entre la Commission d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 et le groupe Huawei Algérie afin de doter le COJM des moyens technologiques des plus modernes. La convention a été signée entre le commissaire du COJM, Mohamed Aziz Derouaz et le membre du conseil d'administration de Huawei Algérie, Liu Alex, en présence du vice-président exécutif de la région Afrique du Nord du même groupe, Philip Wang. À la faveur de cette convention, Huawei Algérie fournira les équipements technologiques Hightech au COJM pour le déroulement des Jeux méditerranéens. À ce propos, Derouaz a souligné que «cette convention permettra à ce grand nom de l'industrie numérique mondiale d'être présent, aux côtés d'autres partenaires, dans les Jeux méditerranéens prévus en ce mois de juin».