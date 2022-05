Une convention cadre a été signée jeudi à Oran entre le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM) et la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) pour l'accompagnement et le soutien de l'organisation de la 19e édition de cette manifestation sportive qui se tiendra cet été dans la capitale de l'ouest du pays. À cette occasion, le président du COJM Oran-2022, Mohamed Aziz Derouaz, a mis l'accent sur l'importance de cette convention dans la prise en charge de certaines activités et services dédiés à cette manifestation sportive méditerranéenne qu'abritera l'Algérie. Derouaz a insisté sur l'importance que revêt cette manifestation sportive, surtout que c'est un événement rare dans notre pays. Les JM, et à travers leur ouverture sur plusieurs pays et peuples méditerranéens via une participation directe, la télédiffusion où les médias représente une occasion pour les chefs d'entreprises algériens des secteurs public et privé d'accéder aux marchés extérieurs.