On se rappelle bien qu'au mois d'août dernier, la Fédération algérienne de football (FAF) a insinué la fin de sa collaboration avec la firme Adidas dans un communiqué sur la base d'un appel d'offre. En effet, cet avis d'appel d'offre lancé par la FAF insinuait que les Verts ne seront plus habillés par la marque aux trois bandes. Mais, aux dernières nouvelles, l'instance fédérale algérienne vient de renouveler son contrat de sponsoring avec la société allemande de vêtements de sport Adidas. En effet, selon nos confrères d'Ennahar, le processus de renouvellement du contrat s'est effectué, mardi matin, en Algérie, en présence du président de la FAF, Djahid Zefizef et des représentants d'Adidas. La même source a même ajouté que ce nouveau contrat entre les deux parties serait valable jusqu'en 2026. Ceci infirme, donc, les rumeurs ayant fait état de la volonté de la FAF de ne pas renouveler le contrat Adidas. En effet, la FAF avait bien lancé un appel d'offre pour un nouveau sponsor, et c'est tout à fait normal et surtout conforme à la réglementation, surtout que l'Équipe nationale a manqué sa qualification en Coupe du monde 2022 au Qatar. Et il est tout aussi important de rappeler également que l'ancien président de la FAF, Charaf-Eddine Amara, avait refusé une proposition de prolongation de 3,5 millions d'euros de la firme allemande en mars écoulé. Amara croyait alors qu'il pouvait renégocier un bail à la hausse une fois l'EN qualifiée au Mondial qatari, alors que des médias ont rapporté à ce moment-là, que l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua lui a promis de faire revenir Puma à la FAF avec un contrat solide. Ce qui aurait pu compromettre justement les relations entre Adidas, son distributeur officiel S2F avec les responsables de la FAF. Depuis, aucune des parties concernées n'a réagi, jusqu'à aujourd'hui, où des médias font état d'un nouveau processus de renouvellement du contrat avec Adidas. Au début du mois d'octobre dernier, la FAF était en pourparlers avancés avec Play Mode Group (PMG). Ce dernier est un «distributeur officiel et souvent exclusif en Algérie de grandes marques internationales d'équipement de sport et de prêt-à-porter». Parmi elles, on citera: Nike, Puma, New Balance (ex sponsor de Liverpool), Emporio Armani (équipementier de Naples SSC) et Reebok ainsi qu'Umbro qui ne sont plus trop présents sur le circuit football. PMG, le géant algérien, fondé en 2006 et qui s'étend sur tout le Maghreb à travers un puissant réseau, présente quelques avantages: il dispose de plusieurs magasins lui permettant de commercialiser officiellement les maillots et les autres produits, dans la mesure où ses nombreux «stores» se trouvent dans plusieurs régions du pays. On citera Alger, Blida, El-Eulma, Mostaganem, et Oran. De plus, PMG a la capacité d'alimenter les stocks d'une manière continuelle avec une disponibilité d'articles plus constante sur le territoire algérien. Solidement ancré en Algérie, PMG a même développé sa propre marque de produits textiles. Elle sous-traite auprès du complexe algéro-turc Tayal, une méga usine flambant neuve à Relizane, dans l'ouest algérien. Mais aucune de ces marques n'a fait de démarches concrètes pour devenir le sponsor de la FAF, jusqu'à aujourd'hui, où on cite Adidas qui poursuivra donc son bail, après son expiration le 31 décembre prochain. Cela étant, on attendra donc confirmation de la FAF sur ce sujet...