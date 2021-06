Malgré un titre de champion d'Italie, Antonio Conte, qui n'était pas sur la même longueur d'onde que ses dirigeants, a décidé de claquer la porte à l'Inter. Un départ que l'entraîneur italien ne regrette pas pour une raison précise. «C'est un sentiment spécial, je ne peux pas le nier. Il y a quelques jours seulement, nous fêtions le Scudetto. Mais le voile de tristesse et de mélancolie a tout de suite été remplacé par l'énorme satisfaction de rencontrer tant de fans qui, dans la rue me témoignent affection, estime et gratitude. Ce «merci Monsieur» qui m'est continuellement adressé valent autant pour moi en tant que Scudetto. J'ai vraiment tout donné, les gens savent», a lâché Conte pour La Gazzetta dello Sport.