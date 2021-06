«Je vais devoir parler avec le club dans les prochains jours. Sergio Ramos est un joueur très important pour le Real Madrid. Il est fondamental», confiait Carlo Ancelotti au sujet de Sergio Ramos. Sous contrat jusqu'en juin prochain, le défenseur espagnol n'a toujours pas prolongé son bail et les négociations sont dans l'impasse. Comme indiqué par ABC, Fiorentino Perez voudrait que Sergio Ramos baisse son salaire de 10% et n'aurait pas l'intention de formuler de nouvelle proposition. Annoncé dans le viseur du PSG depuis de nombreuses semaines, Sergio Ramos n'a toujours pas répondu favorablement à l'offre de son président et serait tout proche de la sortie. Selon les informations de Josep Pedrerol divulguées sur le plateau d'El Chiringuito, le Real Madrid est convaincu que le joueur de 35 ans a une offre entre les mains. Une proposition qui pourrait venir de Premier League. À en croire le journaliste Alfredo Duro, Manchester City fait le forcing pour tenter de le recruter et l'aurait appelé à de nombreuses reprises ces dernières semaines.