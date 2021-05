Après avoir traversé une période très difficile, avec d'une part, de mauvais résultats sur le plan technique, d'autre part l'absence d'un coach principal, à la suite de la démission de Abdelkader Amrani aussi et surtout la pression sur le nouveau président du conseil d'administration, Ammar Brahmia, le MC Alger semble retrouver la confiance. Cette confiance que les fans des Vert et Rouge espèrent qu'elle permettra de bien négocier la phase retour du championnat, la coupe de la Ligue avec le derby contre les voisins de l'USMA et surtout se qualifier en demi-finale de la Champions League.

Encore faut-il bien rappeler que les dirigeants et tous les amoureux du Mouloudia d'Alger espèrent bien que leurs joueurs puissent relever le défi d'arracher le titre de champion d'Afrique pour bien fêter le Centenaire du club. Sur le plan des résultats, après avoir battu le CABBA, les Mouloudéens ont retrouvé leur coach principal, Nabil Neghiz, limogé suite à une forte pression des supporters.

Les joueurs ont ajouté une autre victoire, mais bien importante celle-ci, compte tenu de l'ampleur du score face au NC Magra (5-1), comptant pour la mise à jour du calendrier. Les buts du MCA ont été inscrits par Bensaha (45'+1'), Frioui (59', 69', 78') et Bourdim (67'), alors que Bourahla (57') avait réduit le score pour le NC Magra. À la suite de ce succès, le MCA compte 31 points et rejoint l'USMA et l'ASAM au 7e rang du classement, alors que le NCM occupe la 17e place avec 16 points.

Lors de ce match Frioui, le buteur de cette formation qui s'est une fois de plus illustré avec un triplé a commenté cette large victoire contre Magra en déclarant, entre autres: «Ce large succès relance l'équipe dans la course au titre dans la mesure où il s'est positionné non loin du podium.» Pour le coach, «il faut mettre les pieds sur terre», et donc il reste à confirmer ces deux bons résultats avant d'aborder les quarts de finale de la Ligue des Champions dans un derby maghrébin qui oppose le Mouloudia au Wydad de Casablanca. Mais, avant cette rencontre, il va falloir d'abord gagner le match contre l'USM Bel Abbès, lors de l'entame de la phase retour et ensuite gagner ce derby contre l'USM Alger en coupe de la Ligue. À ce propos, Neghiz indique: «On ne doit pas s'enflammer car le plus dur reste à faire. Il faut savoir qu'il y a des lacunes qu'il faut corriger comme ces ratages devant les buts.»

Pour ses objectifs, le coach reste prudent: «Notre objectif est de faire mieux qu'à la phase aller car tout est jouable pour être sur le podium en fin de saison. En LDC, et après avoir affronté le CS Sfaxien, l'ES Tunis, et le Zamalek, nous avons déjà une idée de ce qui nous attend contre le WA Casablanca.».