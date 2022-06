Qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain? Depuis plusieurs semaines, le départ du coach parisien Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu'en juin 2023, semble inéluctable et les rumeurs se multiplient concernant le nom de son futur successeur. Encore ce samedi, les noms de Christophe Galtier (OGC Nice), José Mourinho (AS Roma) et Marcelo Gallardo (River Plate) ont fait parler. Et de son côté, le média portugais Correio da Manhã assure que le tacticien du FC Porto Sergio Conceiçao se trouve toujours dans la course pour rejoindre le champion de France. L'ancien technicien du FC Nantes serait même le choix numéro un d'Antero Henrique, actif pour participer à la nouvelle ère du PSG. Ainsi, les dirigeants parisiens auraient eu des contacts avec l'agent de l'ancien milieu de terrain, Jorge Mendes. Lié à Porto jusqu'en juin 2024, Conceiçao disposerait d'une clause libératoire fixée à 10 millions d'euros.