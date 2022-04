Hier après-midi, se tenait la cérémonie du tirage au sort des quarts de finale de la Champions League africaine et la coupe de la CAF. Les deux représentants algériens en C1, le CR Belouizdad et l'ES Tunis ont hérité, respectivement, du Widad Casablanca et de l'ES Tunis. Les matchs allers se joueront en Algérie alors que les retoures auront lieu, respectivement, au Maroc et en Tunisie.