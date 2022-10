C'est un vendredi merveilleux qui restera longtemps dans les mémoires des puristes en foot, et dans celles des fans de l'Entente de Sétif. Pour une fois, nous pourrons affirmer sans être contredits, que les absents ont eu tort, et ce, pour la simple raison, qu'ils ont raté un très grand match, dont le verdict a eu lieu durant les temps morts. La force de l'arme mentale, était du côté des Sétifiens! Pourtant, tout rassurés par la venue d'Abdelkader Amrani, comme entraîneur au sacré savoir-faire, les spectateurs supporters de la JS Kabylie, forts de la réunion de réconciliation, de la veille, s'étaient déplacés en masse au stade du 1er -Novembre, du «col des genêts», avec la quasi-certitude que leurs protégés ne feraient qu'une bouchée des visiteurs, qui se sont rendus au stade avec une chambrée d'inconditionnels, mais qui, heureusement pour eux, rentreront à Aïn-Fouara, comme des fous heureux conquérants triomphants! Le match proprement dit fut un chef-d'oeuvre dans le genre, côté visiteur, bien entendu, surtout durant les 25 dernières minutes de la partie. Attaques et contre-attaques se faisaient plus nombreuses, surtout du côté des visiteurs, et les plus optimistes des locaux, ne s'attendaient guère à ce qui allait arriver, après la 90e minute. Un autre match d'une durée de quatre infernales et terribles minutes allait couper les jambes, et le souffle aux locaux! La fraîche réconciliation, entre les dirigeants Tizi Ouzéens, allait craquer, n'était-ce le comportement exemplaire des joueurs et fans de la JSK. L'équipe n'arrivait plus à contenir les incessants assauts des enfants des Hauts-Plateaux de l'Est, et ce, durant 80% du match! Le changement de rythme des joueurs visiteurs, ont eu raison de la «petitesse» du score de la 89e minute! Auparavant, il y avait un peu de tout. Un engagement sans faille! Peu d'accrochages physiques, mais des calculs gagnants, du côté de l'Entente, qui est arrivée, dès la 91e minute, à endormir les locaux, qui avaient cru trop tôt, surtout l'axe central, durant les temps morts, que le match était dans la poche! Pourtant, au cours du match, des signes avant-coureurs montraient que les joueurs sétifiens s'accrochaient, et vaillamment. La manière de sortir le ballon de leur camp, mettait à jour, clairement, les ambitieuses intentions des visiteurs. La perte précipitée du cuir, par les Jaune et Vert avait vite fait de tétaniser la JSK. Dans l'ensemble de la partie, les 5 buts furent un modèle du genre. Le coup franc de Harag avait titillé l'amour-propre des gars d'Aïn El Fouara. Mais le très beau dernier but du match, fut révélateur, dans sa construction, et sa réalisation: en effet, en trois passes dans la sphère de la JSK, le dernier buteur sétifien clôturera définitivement le score, et l'issue du match, entre trois défenseurs qui ne bougèrent point l'orteil gauche! Les carottes étaient cuites! Amrani vit son visage virer du «vert» au «jaune-citron»! L'assistance fut tétanisée, et les spectateurs commencèrent à évacuer, tristement, l'enceinte du «1er- Novembre», alors que du côté des Noir et Blanc, la menue galerie jubilait. Les supporters sétifiens n'ont pas regretté de s'être déplacés ce vendredi, à Tizi. Auparavant, des renversements de situations furent le décor d'une partie qui restera gravée, longtemps dans les mémoires aussi bien des Sétifiens que celles des habitants de Tizi Ouzou! Le seul et unique point noir fut le scandaleux arbitrage du referee, complètement dépassé par un match heurté, certes, mais qui s'est joué dans les limites de la correction, et un fair-play exemplaire. Par ailleurs, le speaker-TV ferait bien de ne plus retransmettre des matchs de ce calibre! Notre but n'est pas ici, de remettre des «bons ou mauvais points» aux uns et aux autres! Mais, c'était là, un douloureux constat, qu'il ne fallait pas passer sous silence! C'était un match qui nous avait rappelé au bon vieux temps de l'Entente Sportive Sétifienne, l'équipe au fameux «second souffle», celle des années folles, celle des années de plaisir, de Layache, celui qui enfanta l'ESS des frères Messaoudi, Kerrouani, Abdelhamid Salhi, Amar Bourouba, Gaâgaâ, Larbi Kharchi, Ferchichi, Saoudi Koussim, Lounis et Abdallah Mattem, et plus tard, des Malik Zorgane, Ridha Mattem, Adjissa, Abdelhakim Serrar, qui ne s'arrêtaient pas d'évoluer, d'attaquer et de défendre qu'au coup de sifflet final de l'arbitre! Les Noir et Blanc ne s'essouffleront jamais, tant qu'il y aura des hommes! Nous ignorons ce qu'il s'est passé cette semaine d'avant-match de vendredi dernier, mais une chose est certaine: la délégation sétifienne était arrivée à Tizi, sereine, fraîche et déterminée à vendre chèrement sa peau! Il n'était pas question de réfléchir à ce que l'entraîneur Abdelkader Amrani avait mijoté comme plan d'attaque, ni l'idée qu'avait mise en place, le coach Hossein Bédri. Pourtant, le coach sétifien, quasi découragé par les «manques» et «ratés» administratifs, ne s'attendait pas, mais alors pas du tout, à une fin de match, aussi émouvante, voire déstabilisante pour les Jaune et Vert ! Le merveilleux public local comprit un peu trop tard, ce qu'il arrivait à ses protégés! Ces derniers, avaient opté pour le jeu «assassin» individuel, puis, entrés dans la nonchalance collective, vers la 89e minute, de jeu, ils ne verront pas le changement de vitesse des «Ententistes» qui jouèrent à fond, leurs chances. Et ce qu'il devait arriver, arriva en toute fin de match! Certains parleront un peu trop vite de «chance» et comme aurait dit feu Salah Benkinouar, l'ex-entraîneur des «canaris» de l'US Tébessa, «Donnez- moi un peu de chance avant chaque match, je vous ramènerais la Coupe du monde»! Oui, à la chance qui tombe à pic! Oui à la chance qui vous comble des Hauts-Plateaux entiers! Un bon début de soirée, assurément, pour tous les fans ententistes!