Quel est le nom de cet entraîneur devant prendre la barre technique du MC Oran, en remplacement du partant Azzedine Aït Djoudi? La mission est d'autant plus rude que des coachs sont à la fois sceptiques et hésitants, ces derniers sont, dans leur majorité, convaincus qu'ils assumeront les rôles des pompiers, en valorisant les résultats aux dépens de leurs programmes. Autrement dit, le nouvel entraîneur est appelé à accomplir des tours magiques en satisfaisant les supporters et la direction du club. La confusion est jusque-là totale, celle-ci est suivie par une vive polémique. La famille des Hamraoua est d'autant plus désarçonnée que plus d'un de ces dirigeants pressent le pas pour opérer le remplacement du coach Aït Djoudi. Dans le tas, plusieurs noms font le tour de la contrée. Il s'agit essentiellement du Tunisien, Moez Bouakkaz, Sidi Ahmed Slimani et Abdelkader Amrani, en plus de Sofiane Nechma. Ce dernier est, selon des sources difficiles à vérifier, arrivé à Oran, dimanche soir. Le but, parle-t-on, avec insistance, étant de prendre attache avec Mehiaoui, alors que ce dernier subit des pressions sans précédent, en ayant opté pour cette piste jugée aventureuse et pleine de risques. Faute de consensus, les responsables du club sont, contre toute attente, loin, de trancher dans la suite à donner, hormis la parlote. Pour cause, chacun de ces dirigeants s'en défend et défend sa position, avançant, dans le tas des argumentaires, tenant plus ou moins la route. D'autres compères du président semblent vouloir opter pour Slimani. D'autant plus, estiment-ils, que les jours de ce dernier sont comptés à la barre technique du club de l'USM Bel Abbès. Le président du club amateur est, quant à lui, partant pour faire appel à l'entraîneur tunisien Bouakkaz, en plus de Amrani, dont le nom circule à toute vitesse dans la contrée. Devant cet embarras du choix, les dirigeants du club sont toutefois figés, n'arrivant plus à voir clair ni décider de la piste à suivre, alors que leur club est sans entraîneur. Le départ d'Aït Djoudi a été officialisé. En attendant, la barre technique est provisoirement assumée, conjointement, par l'entraîneur adjoint, Benseghir, le préparateur physique Medjbouri, en plus de l'entraîneur des gardiens, Kaïdi.