Un «franc succès» a marqué le concours de la meilleure fresque organisé par la direction de la jeunesse et des sports d'Oran sous le thème «les Jeux méditerranéens (JM) vus par l'artiste», clôturé après trois jours de compétition, se sont réjouis les organisateurs. Cette manifestation, clôturée et qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la 19e édition des JM prévue à Oran lors de l'été 2022, a connu la participation de 94 artistes relevant de 12 wilayas, dont la ville hôte, Oran représentée pour l'occasion par 61 artistes, a-t-on précisé de même source. La compétition s'est déroulée au niveau de l'avenue de l'Armée de Libération nationale (ex-Front de mer), où les participants ont créé une ambiance festive tout au long des trois jours de l'épreuve, attirant la foule dans ces lieux très prisés, notamment lors de ces soirées ramadhanesques, a estimé le directeur local de la Jeunesse et des sports, Yacine Siafi. Il a, en outre, salué la participation des artistes dans la promotion des JM, «un évènement qui concerne toutes les couches de la société, censées contribuer dans sa réussite», a-t-il ajouté.