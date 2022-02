L a situation de crise perdure au sein de l'ES Sétif, surtout depuis la suspension provisoire dont ont fait l'objet les deux joueurs Mohamed-Amine Benboulaïd et surtout Akram Djahnit.

Les joueurs ont refusé de reprendre les entraînements, dimanche dernier. Cela fait des mois que des joueurs du club ne cessent de demander à la direction de régler leur situation financière, en vain. Et la goutte qui a fait déborder le vase du côté des joueurs est le fait que le premier responsable du club, Fahd Halfaya, accuse certains joueurs qui, selon lui, «font du chantage à la direction». Car pour Halfaya, des joueurs font pression sur la direction en choisissant les matchs de la Ligue des Champions pour mettre les responsables devant la situation de crise financière de l'équipe. Et à la suite de ces accusations de la direction envers des joueurs, c'est le second capitane de l'équipe, Akram Djahnit qui a répondu à Halfaya. «Nous les joueurs, avions tenu à ce que la direction régularise notre situation financière. Nous avons des salaires et des primes impayés et nous nous sommes dits qu'après le retour de Guinée, la direction devait nous encourager en versant notre dû.» Djahnit a tenu à ajouter: «Je précise que j'ai assisté à la réunion comme un joueur pas en capitaine d'équipe, ni un meneur comme on veut le faire croire.» Avant de répondre à la direction au sujet de sa suspension provisoire: «En décidant de me sanctionner les dirigeants confirment qu'ils sont incapables de gérer cette situation créée par l'absence d'entreprises qui apportent l'aide nécessaire. Ils sont en train de diluer le problème en me citant comme un élément perturbateur. Je trouve cette mesure injuste et je ne me tairais pas devant une telle accusation. J'ai toujours servi le club avec loyauté, je me suis sacrifié autant que je pouvais mais là, on veut me salir.» Mieux encore, le joueur concerné met les responsables de son club devant leur responsabilité en précisant: «J'ai un protocole d'accord avec la direction qui fixe le moment que cette dernière doit me payer.» Il rappelle que l'année dernière, «j'ai dû patienter pour toucher 10 mois de salaire et il était convenu que je perçois mon argent au plus tard en novembre.

Cette direction aggrave la crise du club alors qu'elle doit apporter des solutions. S'ils pensent que je suis le problème, alors qu'on me donne mon argent et mes papiers et qu'on me libère de mon contrat.» Aux dernières nouvelles, de sérieuses informations ont fuité concernant le cas du joueur Akram Djahnit justement au sein de la communauté sportive sétifienne. Halfaya a révélé la valeur des paiements perçus par Djahnit de septembre 2020 à janvier 2022.

La valeur des redevances reçues par le joueur s'élevait à 6 milliards et 740 millions de centimes. Et là, l'administration sétifienne l'a rappelé en publiant des photocopies des chèques bancaires que Djahnit a reçus et qui, selon elle, il a lui- même confirmé qu'il avait obtenu la valeur mentionnée. Cela s'est passé à la veille du déplacement de l'équipe en Afrique du Sud pour jouer le match de la Ligue des Champions contre AmaZulu FC. Match d'ailleurs disputé vendredi pour le compte de la 3e journée du tour des poules de la LDC.