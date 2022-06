Le défenseur Abderrahmane Hachoud (33 ans) a annoncé sa décision de mettre fin à son aventure avec le MC Alger, 10 ans après l’avoir rejoint en 2012 en provenance de l’ES Sétif. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’enfant d’El-Attaf (Aïn Defla) a prononcé un discours d’adieu à ses coéquipiers, à quelques heures de la réception du MC Oran (1-1), pour le compte de la 34e et dernière journée du championnat. Après avoir décroché le doublé coupe-championnat en 2012 avec l’ESS, Hachoud a décidé de rejoindre le Doyen pour la deuxième fois de sa carrière, après un court passage lors de la saison 2006-2007. Sous les couleurs du Mouloudia, Hachoud a remporté deux coupes d’Algérie (2014 et 2016) et une Supercoupe (2014). Considéré comme l’un des joueurs les plus emblématiques du club algérois, Hachoud avait porté le maillot de l’Équipe nationale à quatre reprises entre 2011 et 2015.