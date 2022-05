Pour Sofiane Feghouli, la fin de l'aventure stambouliote est annoncée, il ne prolongera pas. Lundi, l'Algérien a assisté à son dernier match au Nef Stadyumu, le domicile du Galatasaray SK. Laissé sur le banc au coup d'envoi de la 37e et l'avant-dernière journée de la Süper Lig (première division turque, Ndlr), il s'est vu accorder 3 petites minutes de jeu par son entraîneur Domènec Torrent. Cette entrée en jeu à la 87e minute porte en elle un hommage pour l'international des Verts, qui n'avait plus rejoué avec Galatasaray depuis le 14 mars 2022 (blessé puis laissé sur le banc) et pour qui le contrat prendra fin en juin 2022. Ainsi, il aura fait ses derniers instants sous les yeux des supporters des Sang et Or. Supporters qu'il a salués, une dernière fois.

À l'issue de cette rencontre, Feghouli s'est rendu sur le terrain accompagné de ses enfants, pour faire ses adieux à un public qu'il a côtoyé pendant cinq saisons.

Dans son message aux fans, l'Algérien a déclaré: «Je voudrais remercier le peuple turc pour l'hospitalité, le respect et le fait que je me sente chez moi à Istanbul et à Galatasaray. Je remercie nos fans et mes coéquipiers pour l'amour et l'affection qu'ils m'ont témoignés. Pour moi, ce fut un grand honneur d'être ici.»

Le milieu de terrain vedette quitte les Sang et Or en ayant disputé 161 matchs, durant lesquels il a inscrit 31 buts et a livré 33 passes décisives, et avec une armoire à trophées déjà bien remplie. Arrivé en 2017 à Galatasaray, il repart avec deux titres de Super Lig (2018 et 2019), une coupe de Turquie (2019) et une Supercoupe (2019).

À 32 ans, le joueur doit désormais trouver un nouveau point de chute. Au niveau des médias turcs, aucune destination n'est avancée pour l'international algérien, qui ne devrait pas manquer de convoitises. Seule piste à écarter, celle des championnats des pays du Golfe. Actuellement, sa concentration va vers les prochaines échéances qui l'attendent avec l'Équipe nationale algérienne, appelée à faire son entrée en lice en éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) face à l'Ouganda et la Tanzanie, respectivement les 4 et 8 du mois en cours.