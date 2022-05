Alors que l'ancien président du MC Alger, Ammar Brahmia, envisageait de prolonger le bail de l'entraîneur Khaled Benyahia, son successeur à la tête du conseil d'administration du vieux club de la capitale, Mohamed Hadj Redjem, semble avoir une nouvelle vision. En effet, et à en croire les dernières nouvelles, le technicien tunisien se dirige droit vers la porte de sortie. Et ce qui a conforté Hadj Redjem dans cette démarche, c'est surtout les derniers résultats en dents de scie de l'équipe, notamment la défaite concédée à Chelghoum Laïd (0-2) dans les ultimes minutes, faisant que l'objectif de jouer une compétition africaine, la saison prochaine, s'éloigne de plus en plus. Et ce qui rend la mission encore plus difficile, c'est le fait que samedi prochain, un match couperet est au programme des Mouloudéens. En effet, ceux-ci recevront la JS Kabylie, solide dauphin, au stade du 5-Juillet (16h45) dans une rencontre qui se déroulera à huis clos, en raison de la sanction infligée par la commission de discipline de la LFP aux Algérois. Hadj Redjem, qui commence d'ores et déjà à préparer la prochaine saison, multiplie les réunions avec ses proches collaborateurs. Selon des sources, ils ont dégagé une short-liste de techniciens pour prendre le relais de Benyahia, mais aucun nom n'a filtré. L'on a voulu garder ce dossier au secret, dit-on, afin de ne pas verser dans le jeu de la surenchère. Autre dossier en débat en interne, celui du mercato, avec l'élaboration de la liste des joueurs à libérer, les postes à renforcer et les éléments à cibler. L'été promet, donc, d'être très chaud dans la maison mouloudéenne.