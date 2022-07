Cinq disciplines sportives ont été retirées du programme de la 13e édition des Jeux africains, prévue en 2023, dans la capitale ghanéenne Accra, ont annoncé les organisateurs. Il s'agit de la lutte, de la gymnastique, du tir sportif, du tir à l'arc, et de l'aviron, a-t-on détaillé dans un communiqué, en précisant qu'avec cette suppression, il ne restera plus que 25 disciplines. Il s'agit de l'athlétisme, des échecs, du badminton, du beach-volley, du basketball, de la boxe, de l'haltérophilie, du bras de fer, du cricket, du cyclisme, de l'escrime, du football, du hockey sur gazon, du handball, du judo, du karaté, du netball, du rugby, du squash, de la natation, du tennis, du tennis de table, du taekwondo, du volleyball, et du teqball.